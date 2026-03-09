“Es difícil decir que se consiguió justicia”, dijo la madre de dos de las víctimas en el juicio a Orrico

Lorena Dubini, la madre de Brian (26) y Lucas Izaguirre (32), dos de las cuatro víctimas del accidente en ruta 39 en 2024, que tiene como principal responsable al extitular del Instituto Portuario Provincial, Juan Orrico, dialogó con Elonce en el marco de la jornada en la que se conoció la condena a 5 años y 8 meses de prisión para el exfuncionario.

El veredicto, a cargo del juez Darío Crespo, se dio a conocer este lunes en los tribunales de Concepción del Uruguay, tras dos semanas de audiencias. Sobre la condena para Orrico, Dubini aseguró que “sabe a poco” y agregó que el accidente tuvo cuatro víctimas, poniendo en contraste que se trata de una pena menor a la esperada.

“Lamentablemente el Código Penal está muy mal hecho. No se pudo elevar a juicio con la otra carátula que tiene mayor cantidad de pena, que va de 8 a 25 años, con dolo eventual”, afirmó.

Ruiz Orrico fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión-ELONCE-09/03/2026

Asimismo, reveló que en una conversación con las madres de Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) señalaron que “hace un año y 8 meses que la vienen peleando”, en relación a una condena aceptable para las familias. “Es difícil decir que se consiguió justicia después de tanto tiempo”, reconoció.

“Si bien es casi el máximo en esta carátula, que son de 3 a 6 años, es casi el máximo al que se llegó, cinco y 8 meses. Nos deja con un sabor agridulce. Lo que sí

nos dejó muy conforme fueron los fundamentos que leyó el juez Crespo, a quien le agradecemos la empatía para explicarlos, porque lo hizo de una forma muy clara, para que la totalidad de las personas que estábamos en la audiencia pudiéramos entender. Eso se valora”, agregó Dubini.

Acerca del accidente en sí, donde se comprobó que Orrico conducía alcoholizado, que realizó una maniobra imprudente y que circulaba a alta velocidad, la madre de las víctimas señaló: “Las computadoras del auto de Orrico estaban rotas y el velocímetro del auto de Brian también” y agregó que el impacto fue muy violento, lo que provocó “que el auto de Brian retrocediera” y que dañara tanto a los vehículos como a los cuatro ocupantes que fallecieron.

La mujer señaló que los familiares también leyeron las autopsias de los cuerpos de sus hijos, que fue retomada por el juez durante la sentencia. “Escucharlo fue muy difícil pero necesario para que se cumpliera la justicia para nuestros gurises”, señaló.

Sobre el proceso judicial desde el momento del accidente, el 20 de junio de 2024, hasta el día de la sentencia, este lunes 9 de marzo, Dubini indicó que fue “muy decepcionante”.

Para la madre de dos de los jóvenes, Orrico “tendría que haber estado detenido desde el primer momento, sin embargo, no se lo detuvo. El test de alcoholemia se lo hacen 4 horas después del accidente. Tenemos una serie de privilegios que contó a su favor este homicida, Orrico, no sé si por ser funcionario público o por estar casado con Evangelina Bruzzo, jueza de la corte”.

Acerca de la ausencia del responsable durante la audiencia de este lunes, Dubini remarcó: “Lo veníamos previendo porque lo veíamos muy poco creíble al pedido de disculpa. Cuando ofreció su disculpa lo hizo mirando al juez, no a nosotras”, dijo en relación a las madres de las víctimas.

“Eso habla de quién es en realmente él, porque si está tan arrepentido y se hizo cargo y pide tanto perdón, me parece que hoy debería haber estado y haberles dicho a sus abogados defensores “ya está la condena, no voy a apelar”. Sin embargo, no fue la audiencia, sabemos que van a seguir apelando”, reflexionó.

“La detención de Orrico la solicitó el fiscal y la querella. El juez explicó que es un derecho que tienen de apelar hasta que la sentencia quede firme”, explicó la mujer y recordó que la sentencia completa se dará a conocer el 17 de marzo. “Ahí sabremos con exactitud si va preso o si se le respeta el tiempo de apelación, si va a ser en libertad”, agregó.

Además, Dubini se refirió a la no transmisión del veredicto a través de los canales oficiales de la justicia entrerriana, por una presunta falla técnica y dijo: “Nos notificaron el domingo a la mañana, lo cual nos pareció muy raro. Se comunicaron con nuestros abogados, a quienes les informaron sobre una falla técnica por la cual no podía ser transmitido”.