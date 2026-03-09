Caso Ruiz Orrico: la querella se mostró conforme con la condena por la tragedia de Ruta 39

El caso por la tragedia de la Ruta Provincial 39 volvió a generar repercusiones tras conocerse el adelanto de sentencia dictado por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. La Justicia condenó a Juan Ruiz Orrico a cinco años y ocho meses de prisión efectiva.

El fallo lo responsabiliza por las muertes de Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre. Además de la pena de prisión, el tribunal dispuso una inhabilitación especial por nueve años para conducir.

Tras conocerse la resolución judicial, desde Elonce dialogamos con el abogado querellante Leandro Rosatti, quien expresó la postura de las familias de las víctimas frente al veredicto.

La postura de la querella

Rosatti indicó que la querella quedó conforme con la condena establecida por el tribunal. El abogado explicó que durante el proceso judicial se trabajó especialmente sobre los posibles atenuantes que la defensa podía plantear.

“En principio estamos conformes porque hemos tenido en la querella una visión estratégica con respecto a los atenuantes que podía plantear la defensa técnica”, señaló.

El letrado sostuvo además que el tribunal consideró los argumentos presentados por la querella durante el juicio. “Se ha tenido muy en cuenta la institucionalidad de la pena y no tanto lo que planteaba la defensa desde la parte psicológica”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el fallo también contempló el impacto que el hecho provocó en los familiares de las víctimas. “El señor Orrico podrá mitigar su pena el día de mañana con profesionales o familiares, pero las familias de las víctimas no podrán hacerlo en toda su vida”, expresó.

Ruiz Orrico recibió su condena.

La ausencia de Ruiz Orrico en la audiencia

Durante la lectura del adelanto de sentencia, Ruiz Orrico no estuvo presente en la sala de audiencias. Al respecto, Rosatti explicó que se trata de un derecho del imputado.

“Es un derecho que él tiene, estar presente o no en el momento en que se lee la sentencia. Nosotros como querella no podemos decir absolutamente nada respecto a eso”, señaló.

El abogado también se refirió a la imposibilidad de transmitir la audiencia por streaming. Indicó que la querella fue notificada previamente sobre los inconvenientes técnicos y que, pese a ello, se permitió el acceso de la prensa a la sala.

Juicio a Ruiz Orrico.

Lo que viene en el proceso judicial

La sentencia contra Ruiz Orrico se hará efectiva una vez que el fallo quede firme. Según explicó Rosatti, la defensa todavía puede recurrir a instancias de apelación y casación antes de que la condena comience a cumplirse.

“Seguramente habrá una instancia de apelación y luego la intervención del Superior Tribunal. Estimo que el proceso puede llevar entre siete y ocho meses hasta que la sentencia quede firme”, indicó.

El abogado agregó que, una vez confirmada la resolución judicial, será el Servicio Penitenciario el que determine el lugar donde el condenado cumplirá la pena impuesta por la Justicia.