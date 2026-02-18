“El responsable soy yo”: Orrico declaró en el juicio por la tragedia en Ruta 39

El juicio oral por el choque fatal ocurrido en la Ruta Provincial 39 comenzó este miércoles en Concepción del Uruguay con una declaración que marcó el tono de la jornada. Juan Ruiz Orrico, ex titular del Instituto Portuario de Entre Ríos, asumió ante el Tribunal su responsabilidad en el hecho que terminó con la vida de cuatro trabajadores en junio de 2024.

Frente al juez Darío Crespo, Orrico tomó la palabra al inicio del debate y expresó: “Quiero asumir la responsabilidad total del hecho, mi culpabilidad sobre la maniobra que provocó el accidente”. La declaración fue breve y sin posibilidad de repreguntas, ya que el imputado optó por no responder consultas por recomendación de su defensa.

El ex funcionario también pidió disculpas a los familiares presentes en la sala y reconoció que el daño causado es “irreparable”. “El responsable soy yo”, reiteró durante su exposición, en un intento de asumir públicamente las consecuencias del siniestro.

El choque que originó la causa

El hecho ocurrió en la madrugada del 20 de junio de 2024, a la altura del kilómetro 123 de la Ruta 39, entre Caseros y Herrera. De acuerdo con la acusación fiscal, Orrico conducía un vehículo oficial cuando cruzó de carril e impactó de frente contra un automóvil en el que viajaban cuatro jóvenes que se dirigían a trabajar al frigorífico Fadel, en Pronunciamiento.

La investigación determinó que el ex funcionario circulaba con 1,59 gramos de alcohol en sangre. A raíz de ese dato, la causa fue encuadrada como homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas.

Tras el accidente, Orrico fue desplazado de su cargo en el gobierno provincial. Antes del hecho, había sido candidato a intendente de Concepción del Uruguay en 2023.

El pedido de la querella y la postura fiscal

En los alegatos de apertura, el abogado querellante Mario Arcusin adelantó a Diario Junio que solicitará una pena de seis años de prisión efectiva. Calificó el proceso como “el juicio del dolor” y sostuvo que el caso exige una respuesta acorde a la magnitud del daño causado.

Por su parte, el fiscal Eduardo Santo consideró que el siniestro fue “previsible y evitable”, al remarcar que el acusado decidió conducir pese a haber ingerido alcohol.

La defensa no desconoció la responsabilidad asumida por su asistido, aunque indicó que el debate se centrará en la determinación del monto de la pena.

El juicio continuará con audiencias previstas hasta el 27 de febrero. En ese lapso, el Tribunal deberá analizar la prueba producida y definir la eventual condena para Orrico, en un caso que tuvo fuerte repercusión en la comunidad entrerriana.