Frigerio anunció más viviendas, baja de impuestos y mejoras en salud

El mandatario encabezó el acto en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, ante la Asamblea Legislativa, tal como lo establece la Constitución Provincial.

Durante su mensaje, Frigerio repasó las políticas implementadas en materia de salud, primera infancia y vivienda, y destacó que “Entre Ríos cuenta con una estrategia provincial integral, con líneas de acción claras y acompañamiento en salud. Somos la primera provincia que firmó con Nación el programa de primera infancia”.

Reordenamiento del IAPV y regularización de escrituras

En relación con la política habitacional, el gobernador señaló que se buscó “dar respuestas distintas a cada familia según su realidad” y destacó el reordenamiento del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).

“En estos dos años avanzamos en este camino. Ordenamos el IAPV para que los fondos dejaran de destinarse a pagar sueldos de funcionamiento y pusimos como prioridad la construcción de viviendas”, afirmó.

También indicó que uno de los ejes fue brindar previsibilidad jurídica. “En la primera mitad de la gestión resolvimos el escenario que encontramos: 20.000 viviendas sin escriturar y escrituras que nunca habían sido entregadas”, sostuvo.

Crédito de lote propio y nuevos proyectos

Frigerio anunció la puesta en marcha de una nueva herramienta para ampliar el acceso a la vivienda. “Pusimos en marcha el crédito de lote propio para quienes pueden encargarse de construir su vivienda. Nos proponemos avanzar en 1.000 viviendas construidas con este sistema”, expresó.

Además, mencionó avances en la capital entrerriana. “En Paraná había terrenos en proceso de venta, lindantes a La Baxada, y logramos que esa operación se cancelara para que se transfirieran a la Provincia en el marco de la compensación de deuda que llevamos adelante. Esto permitirá, junto con el sector privado, desarrollar un plan de 300 viviendas en la ciudad”, anunció.

El mandatario sostuvo que la política habitacional continuará siendo una de las prioridades de la gestión provincial, con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda y fortalecer el desarrollo urbano en distintos puntos de Entre Ríos.

Salud pública: ordenamiento, planificación y mayor eficiencia

En materia sanitaria, el gobernador remarcó que “la deuda que empezamos a saldar es la salud pública. Comenzamos a ordenar el sistema para orientar los recursos con planificación”.

Destacó además que “los encuentros de salud los estamos fortaleciendo para llegar a más personas” y que se dio “una nueva impronta a la atención primaria para que los vecinos de zonas alejadas puedan atenderse”.

En ese marco, anunció avances en la compra centralizada para los hospitales de la provincia. “Hay más eficiencia en el uso de los recursos, más control de lo que se gasta y recuperamos equipamiento sanitario”, afirmó.

Policías de Entre Ríos

Seguridad

“En otra parte del discurso, el mandatario provincial indicó: “La seguridad de todos los entrerrianos es otro tema prioritario para nosotros, porque sabemos que afecta a nuestras vidas y a nuestro desarrollo, al tener también impacto directo en la llegada de inversiones y turistas”.

“En esta primera etapa de la gestión, avanzamos en tres pilares claves: más presencia territorial, más formación profesional y más tecnología. Con los operativos Barrios Seguros, Campo Seguro y Plazas Seguras aumentamos de manera sustancial la presencia de la policía y nos adelantamos al delito. Además, reforzamos el control en puntos clave de acceso a la provincia como el Túnel Subfluvial y el enlace Victoria–Rosario, y vigilamos 24 horas la frontera con Corrientes, un punto crítico”, dijo.

Y sumó: “En estos dos años, llevamos adelante un 60% más de procedimientos que en gestiones anteriores, con un 2700% más de secuestro de cocaína y un 900% más de marihuana incautada. Lo dije mil veces y lo voy a decir mil veces más. La Fuerza de Seguridad de Entre Ríos es la mejor del país. Y ahora, además, cuenta con el apoyo político necesario para cumplir su tarea. Dotamos a nuestras fuerzas con armamento, movilidad y tecnología, con una inversión histórica de casi 4.000 millones de pesos. Incorporamos camionetas 4x2 y 4x4, motocicletas, 1.300 chalecos antibalas y pistolas reglamentarias 9 milímetros. Y, por primera vez, se compraron armas no letales para hacer un uso más eficaz de la fuerza”.

En materia educativa: alfabetización, seguimiento y actualización curricular

En el plano educativo, el gobernador afirmó que “ordenar el sistema educativo fue un paso clave en la gestión”. En ese sentido, destacó que “la identificación nominal alcanzó el 99 por ciento, lo que permite hacer un seguimiento real de cada estudiante y prevenir el abandono escolar”.

Asimismo, subrayó la importancia de trabajar con datos concretos. “Durante años discutimos sin información precisa, con diagnósticos parciales. Hoy contamos con seguimiento real, fortalecemos la alfabetización en el segundo ciclo de primaria y avanzamos en la enseñanza de matemáticas”, señaló.

Frigerio también resaltó los resultados en lectura. “En el primer año de gestión nos propusimos mejorar la lectura en segundo grado y alcanzamos un récord. Cuando el Estado fija objetivos claros, las mejoras llegan”, afirmó al referirse al incremento en la fluidez lectora.

Además, indicó que se avanza en la actualización de contenidos. “Estamos decididos a cerrar la brecha entre la realidad y lo que se enseña en las aulas. Actualizamos la currícula incorporando robótica y nuevas tecnologías para preparar mejor a nuestros estudiantes”, sostuvo.

Por último, mencionó que se trabaja en la revalorización del rol docente. “En un contexto donde los recursos caen, logramos sostener el poder de compra del salario docente con responsabilidad y sin promesas vacías”, concluyó.

Puertos y logística: “Una ventaja comparativa única”

El mandatario destacó el potencial logístico de la provincia. “Los entrerrianos tenemos una ventaja comparativa única: la provincia cuenta con cuatro puertos públicos. En esta gestión trabajamos para sanear el sistema, generar confianza y atraer inversiones”, expresó.

Asimismo, indicó que “Entre Ríos participa activamente en la Hidrovía Paraná–Paraguay, defendiendo nuestros intereses para el desarrollo del país. Además, sostenemos la navegabilidad del río Uruguay y trabajamos en la posibilidad de ampliarla hasta el puerto de Concordia”.

“Nuestro desafío no es solo mover más carga, sino diversificarla y generar valor. Queremos una provincia competitiva”, remarcó.

Energía eléctrica: reducción de costos

En relación con el servicio eléctrico, Frigerio afirmó: “Durante años los entrerrianos sufrieron la injusticia de tener una de las tarifas más caras del país. Eso golpeó a las familias y desalentó inversiones”.

En ese sentido, explicó que se congeló el valor agregado de distribución y se avanzó en la reducción de impuestos provinciales incluidos en la boleta. “También bajamos la tasa del ente regulador, lo que implicó un alivio directo en la factura”, indicó.

“En menos de dos años Entre Ríos dejó de ser la provincia con la tarifa más cara y pasó a ubicarse en la media nacional. Queremos seguir mejorando”, sostuvo.

Presión fiscal: alivio para la producción

Finalmente, el gobernador destacó la política tributaria. “Este es un gobierno que vino a aliviar la presión fiscal y vamos a sostener y profundizar este camino”, afirmó.

“Fuimos el primer gobierno que, ante una crisis, bajó impuestos para aliviar donde hay trabajo y producción. Hoy la industria entrerriana está exenta del componente provincial de Ingresos Brutos”, concluyó.