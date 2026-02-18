A revisar las boletas del Quini 6: las localidades de Entre Ríos con premios millonarios

El último sorteo del Quini 6 volvió a dejar buenas noticias para apostadores entrerrianos. En la modalidad Siempre Sale hubo 59 ganadores en todo el país que acertaron cinco números y cada uno cobrará $6.850.800,15. De ese total, cinco boletas fueron jugadas en distintas localidades de Entre Ríos, confirmó el IAFAS a Elonce.

Cabe destacar que para el próximo sorteo habrá en juego más de 10.450 millones de pesos en premios acumulados.

Los números y los pozos

En el Tradicional salieron el 12-26-41-24-06-40. No hubo apostadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante, acumulando para el próximo sorteo $7.273.081.113.

En La Segunda, los números favorecidos fueron 03-38-43-17-34-21. Tampoco se registraron ganadores con todos los aciertos y el pozo acumulado asciende a $1.513.628.953.

Por su parte, en la modalidad Revancha salieron el 11-13-14-36-07-37. Un solo apostador acertó los seis números y se llevó $8.061.570.084,60. La boleta ganadora fue jugada en Santa Lucía, provincia de Corrientes.

Las localidades entrerrianas con premios

En el Siempre Sale, los números que permitieron ganar fueron 26-07-04-39-12-22. Entre los 59 ganadores, cinco son de Entre Ríos.

Las boletas premiadas fueron jugadas en: Pueblo General Belgrano, Villaguay, Nogoyá y Crespo.