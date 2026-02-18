“La reforma laboral no es nada beneficiosa para el país” sostuvieron desde la CGT Regional Paraná

La CGT Regional Paraná confirmó que adherirá al paro general de 24 horas convocado por la CGT (Confederación General del Trabajo) en rechazo al proyecto de reforma laboral que será tratado en la Cámara de Diputados. La medida de fuerza se llevará adelante este jueves y no incluirá movilización.

Desde la central obrera entrerriana remarcaron que la decisión responde a la preocupación por los cambios que se proponen en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo y en las modalidades laborales vigentes en el país. La jornada impactará en distintos servicios y actividades.

Darío Marengo

En diálogo con Elonce, Darío Marengo, secretario de prensa de la regional, sostuvo: “Adherimos a esta medida de fuerza legítima".

“Están en riesgo derechos fundamentales”

El dirigente sindical cuestionó con firmeza el contenido del proyecto que se debatirá en el Congreso. “La reforma propone cambios sustanciales en el régimen de trabajo. No es nada beneficioso para el país. Están es riesgo derechos fundamentales de los trabajadores", afirmó.

Asimismo, advirtió sobre el impacto que, según su visión, podría tener la iniciativa en los convenios colectivos y en la estructura de protección laboral. “El derecho a huelga no puede ser restringido ni vaciado de contenido. El gobierno está dando por tierra todos los convenios colectivos”, expresó.

Desde la CGT Regional Paraná señalaron que la medida busca visibilizar el rechazo de los trabajadores organizados ante lo que consideran un retroceso en materia de derechos laborales, en el marco de un debate que genera fuerte discusión a nivel nacional.

Se espera a la conferencia de prensa de la CGT que se llevará a cabo a las 11. Brindarán más detalles de la medida de fuerza de mañana.