 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Adhiere al paro general

“La reforma laboral no es nada beneficiosa para el país” sostuvieron desde la CGT Regional Paraná

La CGT Regional Paraná confirmó su adhesión al paro general convocado a nivel nacional en rechazo a la reforma laboral que será tratada este jueves en Diputados. Desde la organización, señalaron a Elonce que “están es riesgo derechos fundamentales de los trabajadores”.

18 de Febrero de 2026
La medida de fuerza se llevará adelante este jueves.
La medida de fuerza se llevará adelante este jueves. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La CGT Regional Paraná confirmó su adhesión al paro general convocado a nivel nacional en rechazo a la reforma laboral que será tratada este jueves en Diputados. Desde la organización, señalaron a Elonce que “están es riesgo derechos fundamentales de los trabajadores”.

La CGT Regional Paraná confirmó que adherirá al paro general de 24 horas convocado por la CGT (Confederación General del Trabajo) en rechazo al proyecto de reforma laboral que será tratado en la Cámara de Diputados. La medida de fuerza se llevará adelante este jueves y no incluirá movilización.

Desde la central obrera entrerriana remarcaron que la decisión responde a la preocupación por los cambios que se proponen en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo y en las modalidades laborales vigentes en el país. La jornada impactará en distintos servicios y actividades.

Dar&iacute;o Marengo
Darío Marengo

En diálogo con Elonce, Darío Marengo, secretario de prensa de la regional, sostuvo: “Adherimos a esta medida de fuerza legítima".

 

“Están en riesgo derechos fundamentales”

El dirigente sindical cuestionó con firmeza el contenido del proyecto que se debatirá en el Congreso. “La reforma propone cambios sustanciales en el régimen de trabajo. No es nada beneficioso para el país. Están es riesgo derechos fundamentales de los trabajadores", afirmó.

Asimismo, advirtió sobre el impacto que, según su visión, podría tener la iniciativa en los convenios colectivos y en la estructura de protección laboral. “El derecho a huelga no puede ser restringido ni vaciado de contenido. El gobierno está dando por tierra todos los convenios colectivos”, expresó.

Desde la CGT Regional Paraná señalaron que la medida busca visibilizar el rechazo de los trabajadores organizados ante lo que consideran un retroceso en materia de derechos laborales, en el marco de un debate que genera fuerte discusión a nivel nacional.

 

Se espera a la conferencia de prensa de la CGT que se llevará a cabo a las 11. Brindarán más detalles de la medida de fuerza de mañana.

Temas:

CGT CGT Regional Paraná Paro movilización derechos laborales reforma laboral
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso