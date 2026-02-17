 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Volvería al Senado el proyecto de ser así

Reforma laboral: el Gobierno eliminará el polémico artículo de las licencias médicas

En medio de negociaciones contrarreloj por la reforma laboral, el Gobierno resolvió eliminar el artículo 44 vinculado a las licencias médicas para garantizar apoyos en Diputados y avanzar hacia su sanción definitiva.

17 de Febrero de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

La reforma laboral sumó un nuevo giro este mediodía, cuando el Gobierno decidió retirar el artículo 44 que modificaba el régimen de licencias médicas. La determinación, confirmada a distintos medios por fuentes parlamentarias, se adoptó luego del fuerte rechazo manifestado por bloques aliados que anticiparon que no acompañarían la iniciativa sin cambios.

 

Según confiaron desde el bloque oficialista a TN, la resolución fue comunicada a los espacios dialoguistas con el objetivo de destrabar la negociación en la Cámara de Diputados. En paralelo, voceros legislativos señalaron a Infobae que el artículo será eliminado en la reunión plenaria de comisión prevista para emitir dictamen.

 

La Casa Rosada enfrenta una carrera contrarreloj para que la Cámara baja apruebe el proyecto con modificaciones en la sesión prevista para el jueves y que luego el Senado de la Nación Argentina lo convierta en ley el viernes de la semana próxima.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

El artículo que generó el conflicto

 

El eje de la controversia dentro de la reforma laboral fue el artículo 44, que sustituía el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744. La redacción aprobada en el Senado establecía una reducción en el porcentaje de remuneración a percibir por el trabajador ante accidentes o enfermedades inculpables, diferenciando los casos según el origen de la imposibilidad de trabajar.

 

En concreto, el texto fijaba que, si la imposibilidad de trabajar era producto de una actividad voluntaria y consciente que implicara riesgo para la salud, el empleado percibiría el 50% de su salario durante tres o seis meses, según tuviera o no personas a cargo. Si no mediaba esa conducta, el pago sería del 75% durante el mismo período.

 

La modificación fue interpretada por sectores aliados como un recorte de derechos laborales, lo que motivó el pedido expreso de eliminar el artículo para acompañar el resto del proyecto de reforma laboral.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Negociaciones y escenario legislativo

 

El oficialismo necesita asegurar los votos en Diputados para evitar un traspié que complique el cronograma parlamentario. Con la eliminación del artículo cuestionado, el Gobierno busca reconstruir consensos y garantizar que la reforma laboral avance sin mayores obstáculos.

 

De aprobarse con cambios en la Cámara baja, el texto deberá volver al Senado para su sanción definitiva, en una sesión clave que podría definir uno de los proyectos centrales de la agenda económica oficial.

Temas:

licencias médicas reforma laboral
