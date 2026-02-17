PAMI advirtió sobre cobros indebidos a afiliados: qué hacer si te piden un pago para atenderte

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) informó que algunos profesionales y prestadores estarían exigiendo pagos adicionales a los afiliados para otorgar turnos, entregar órdenes médicas o emitir recetas. Desde la entidad fueron categóricos: “Las prestaciones de PAMI son sin costo para todos los afiliados”.

Los convenios con médicos, clínicas y centros de salud ya contemplan la remuneración correspondiente, por lo que cualquier cobro extra vulnera los derechos de los beneficiarios.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, PAMI recordó que todas las prestaciones incluidas en la cobertura vigente deben brindarse sin costo, incluyendo consultas, estudios, recetas, órdenes médicas y prácticas contempladas en el nomenclador oficial.

Reclamos y prevención de cobros ilegales

“Tanto las recetas como las órdenes médicas deben entregarse sin ningún tipo de recargo”, subrayó el organismo. Ningún afiliado debe pagar por servicios que ya están cubiertos. Ante cualquier pedido de dinero adicional, la recomendación es clara: no pagues, ya que aceptar estos cobros irregulares sostiene una práctica ilegal que perjudica a todo el sistema.

PAMI insta a los afiliados a rechazar cualquier solicitud de pago por fuera de lo establecido y a denunciar de inmediato la situación. La obra social enfatiza que estas prácticas son ilegales y que se aplican sanciones a quienes incumplen las normas.

Canales para denunciar cobros indebidos

El organismo puso a disposición varios medios para realizar reclamos:

Línea gratuita 138 “PAMI Escucha y Responde”, donde se reciben consultas y denuncias.

Sitio web oficial (pami.org.ar), con opción de gestión online.

Cada denuncia es evaluada por las áreas correspondientes y, si se confirma la irregularidad, se aplican sanciones a los prestadores que exigen pagos indebidos. La obra social recordó que todos los servicios cubiertos deben ser gratuitos para los afiliados, protegiendo así los derechos de jubilados y pensionados.