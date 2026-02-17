Esta noche se celebra el carnaval de las infancias “Tracatá”

REDACCIÓN ELONCE
El carnaval de las infancias “Tracatá” vuelve a Paraná con un desfile lleno de color, música y participación familiar, ofreciendo un espacio para que los más chicos vivan la tradición del carnaval.
El fin de semana de carnaval está marcado por el festejo tradicional, y hoy la ciudad de Paraná vivirá una nueva edición del festival denominado “Tracatá”. La directora de Cultura Emergente e Infancias, Micaela Acosta, invitó a toda la comunidad a sumarse al evento que se realizará en calle Maciá. “Todo en marcha. Hoy es la noche de la coronación de los carnavales oficiales de la ciudad. Previo a eso, vamos a tener el Tracatá, el desfile de las comparsas de infancias de la capital entrerriana”, explicó Acosta.
“Entendemos que dentro de la ciudad no solamente existen las comparsas de adultos, sino que también están las comparsas de infancias. Es un espacio destinado para que estas personas que están todo el año coordinando dentro de los distintos territorios puedan tener su propia noche de carnaval”, agregó.
Un espacio para disfrutar en familia
El “Tracatá” permite que los niños de entre 2 y 16 años participen activamente, acompañados por sus familias y comunidades barriales. “Es una noche muy hermosa y muy linda, en donde no solamente vemos el futuro, sino también el presente de aquellas personas que se interesan por el carnaval”, destacó Acosta.
Las comparsas de adultos mayores suelen incluir sus propias comparsas infantiles, como Emperatriz con “Los Emperadorcitos” o Samba Este Litoral con “Las Maripositas”, lo que permite que la tradición se viva en familia. “Desfila la familia completa, el barrio completo”, dijo la directora.
Además, el evento motiva a los niños y niñas que aún no forman parte de ninguna comparsa a sumarse, generando un espacio de inclusión y participación comunitaria.
Preparativos y detalles del evento
Las comparsas infantiles se prepararon durante semanas, con trajes, música y coreografías, aunque no compiten como los adultos, su trabajo y dedicación son destacados. “El esfuerzo, la dedicación y todo el compromiso que ponen las madres y los padres es realmente admirable y es muy lindo el trabajo que vienen haciendo”, subrayó Acosta.
Las puertas del predio abrirán a las 19, con un costo de entrada de 5.000 pesos. El público podrá disfrutar de puestos gastronómicos, gradas y la pasarela donde desfilarán las comparsas del Tracatá y luego las ganadoras de las distintas categorías del carnaval.
El evento se realizará en el mismo predio donde tendrá lugar la noche final del carnaval, permitiendo a la ciudad de Paraná disfrutar de una jornada completa de música, color y tradición familiar.