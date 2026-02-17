Fue a discutir a la escena de un choque y le secuestraron el auto por presunta alcoholemia

Se presentó "en representación" del conductor de la moto lesionado.

Un hombre se presentó para discutir por un choque ocurrido entre otros vehículos en Concordia y terminó con su auto secuestrado por presunta alcoholemia, luego de negarse a realizar el test correspondiente.

El episodio se registró este martes por la mañana, alrededor de las 09:45, tras un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles Mendiburu y Feliciano. En ese lugar habían colisionado una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Zanella Due 110 cc, cuyo conductor, de 28 años, resultó lesionado.

Mientras personal policial realizaba las diligencias de rigor para establecer la mecánica del impacto, un automóvil Chevrolet Agile arribó al lugar. Su conductor, un hombre mayor de edad, manifestó encontrarse en representación del motociclista involucrado en el choque.

Llegó exaltado y estacionó en contramano

Según se informó oficialmente, el hombre descendió del vehículo en estado de exaltación y estacionó en contramano, generando una situación de tensión en el lugar donde aún se desarrollaban las actuaciones.

Además, presentaría aparentes signos de ebriedad, lo que motivó la intervención del Personal de Tránsito Municipal. Ante esta situación, se le solicitó la realización del test de alcoholemia correspondiente.

Sin embargo, el conductor se negó a someterse al control, lo que derivó en la aplicación del procedimiento previsto por la normativa vigente.

Retención del vehículo y la licencia

Frente a la negativa, se presume resultado positivo de alcoholemia, conforme lo establece la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. En consecuencia, se procedió a la retención preventiva del automóvil y de la Licencia Nacional de Conducir.

La medida quedó asentada mediante el Acta N° 00927159, en el marco de lo dispuesto por el Artículo 72 de la mencionada normativa.

De esta manera, lo que comenzó como la llegada de un tercero para intervenir en una discusión vinculada a un choque entre otros vehículos, culminó con un nuevo procedimiento, esta vez por presunta infracción a la legislación de tránsito vigente.