 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Fue este lunes

Chocaron un auto y una moto en Paraná: una joven resultó herida

El accidente ocurrió en la intersección de Castañeda y Garrigó, donde una motociclista sufrió lesiones tras impactar con un automóvil Ford Focus.

16 de Febrero de 2026
Así quedaron dañados ambos vehículos.
Así quedaron dañados ambos vehículos. Foto: Reporte 100.7

El accidente ocurrió en la intersección de Castañeda y Garrigó, donde una motociclista sufrió lesiones tras impactar con un automóvil Ford Focus.

Un accidente de tránsito se produjo este lunes en la intersección de las calles Castañeda y Garrigó, cuando un automóvil Ford Focus y una motocicleta colisionaron bajo circunstancias que aún se investigan. Según las primeras informaciones, la motocicleta era conducida por una joven de aproximadamente 25 años, quien trabajaba como repartidora en una aplicación de delivery. El automóvil era manejado por un hombre de más de 60 años, quien aparentemente no resultó lesionado en el choque.

 

 

Tras el impacto, la joven motociclista cayó al suelo, golpeándose la cabeza a pesar de llevar puesto el casco protector. Además de los golpes en la cabeza, la mujer sufrió diversas contusiones en otras partes de su cuerpo.

 

Fue asistida por personal médico en el lugar del accidente y, aunque su estado no era grave, se evaluó su traslado a un centro de salud para una atención más detallada.

 

Pericias y ordenamiento del tránsito tras el siniestro

 

El lugar del siniestro fue rápidamente acordonado por la Policía, que llegó al sitio para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica exacta del accidente. Mientras tanto, el tránsito en la zona se vio afectado, y se trabajó en la regulación del tráfico para evitar congestiones, informó Reporte 100.7.

 

La policía también procedió con la identificación de los involucrados y realizó las actuaciones pertinentes para iniciar la investigación.

 

Temas:

Choque Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso