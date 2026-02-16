Chocaron un auto y una moto en Paraná: una joven resultó herida

Un accidente de tránsito se produjo este lunes en la intersección de las calles Castañeda y Garrigó, cuando un automóvil Ford Focus y una motocicleta colisionaron bajo circunstancias que aún se investigan. Según las primeras informaciones, la motocicleta era conducida por una joven de aproximadamente 25 años, quien trabajaba como repartidora en una aplicación de delivery. El automóvil era manejado por un hombre de más de 60 años, quien aparentemente no resultó lesionado en el choque.

Tras el impacto, la joven motociclista cayó al suelo, golpeándose la cabeza a pesar de llevar puesto el casco protector. Además de los golpes en la cabeza, la mujer sufrió diversas contusiones en otras partes de su cuerpo.

Fue asistida por personal médico en el lugar del accidente y, aunque su estado no era grave, se evaluó su traslado a un centro de salud para una atención más detallada.

Pericias y ordenamiento del tránsito tras el siniestro

El lugar del siniestro fue rápidamente acordonado por la Policía, que llegó al sitio para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica exacta del accidente. Mientras tanto, el tránsito en la zona se vio afectado, y se trabajó en la regulación del tráfico para evitar congestiones, informó Reporte 100.7.

La policía también procedió con la identificación de los involucrados y realizó las actuaciones pertinentes para iniciar la investigación.