Cosquín Rock: robaron 113 celulares y secuestraron 16 mil dosis de drogas y 6 kilos de "brownies locos"

El operativo de seguridad desplegado durante el Cosquín Rock 2026 dejó como saldo 113 denuncias por robo de celulares, el secuestro de más de 16 mil dosis de drogas y la incautación de 6,5 kilos de brownies con marihuana. Pese a estos datos, las autoridades calificaron el evento como “relativamente tranquilo” y confirmaron que no hubo heridos ni personas desaparecidas.

El tradicional festival, realizado en el valle de Punilla, reunió a unas 130 mil personas dentro del predio durante las dos jornadas y alrededor de 40 mil en los alrededores.

El ministro Quinteros, junto al jefe de Policía, Marcelo Marín, y el comisario Iván Rey, en el Cosquín Rock. Foto: Policía de Córdoba

Robos y detenidos

Según fuentes oficiales, se recibieron 113 denuncias por robo de teléfonos celulares dentro del predio (52 en la primera jornada y 61 en la segunda). No se descarta que haya habido más casos que no fueron denunciados.

En total, se registraron al menos 78 denuncias por distintos hechos, entre robos, hurtos y situaciones de violencia familiar. En el marco del operativo, fueron detenidas 12 personas por delitos y una por contravención.

Desde la organización del dispositivo destacaron que no se produjeron heridos por armas blancas ni de fuego.

Secuestro de drogas y brownies “locos”

El Ministerio Público Fiscal informó que la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante un operativo preventivo que culminó con el secuestro de 15.872 dosis de marihuana, 152 de cocaína y otras sustancias como éxtasis, LSD y popper, totalizando cerca de 16 mil dosis.

Además, fueron detenidos seis hombres mayores de edad por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Durante los procedimientos también se incautaron 6,5 kilos de brownies elaborados con marihuana. Los controles se realizaron tanto dentro del predio como en los accesos, incluyendo la autovía Punilla y la ruta nacional 38, con apoyo de escáner móvil, equipos tácticos y canes detectores.

Cosquín Rock

Rumor de desaparición, descartado

Por otro lado, fuentes policiales y judiciales aclararon que no hubo personas desaparecidas. Si bien en redes sociales circuló la versión sobre un joven que no había regresado a su hogar, las autoridades confirmaron que fue localizado.

Con un amplio despliegue de seguridad y sin incidentes graves, el Cosquín Rock 2026 volvió a convocar a miles de fanáticos, aunque con un fuerte trabajo preventivo en materia de delitos y narcotráfico.