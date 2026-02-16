Detuvieron en Paraná a un hombre acusado de impedir que su pareja saliera de la casa

Un episodio de violencia de género derivó en un procedimiento policial en Paraná, donde un hombre fue detenido acusado de impedir que su pareja abandonara la vivienda que compartían. La situación se conoció luego de un llamado al 911 que activó la intervención de personal de seguridad.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en calle Santo Domínguez. Según se informó oficialmente, la mujer logró comunicarse con el sistema de emergencias para alertar que su pareja no le permitía retirarse del inmueble. Tras conseguir salir, aguardó en el exterior hasta la llegada de los efectivos.

El llamado al 911 y la intervención

De acuerdo con lo reportado, al arribar al lugar los uniformados entrevistaron a la mujer, quien relató lo sucedido y brindó detalles de la situación. El procedimiento se enmarcó dentro de los operativos de seguridad y prevención que se desarrollan en la ciudad.

Detenido en Paraná.

Luego de recabar la información inicial, se dio aviso al fiscal interviniente, quien tomó conocimiento de los hechos y evaluó las medidas a adoptar.

Disposición judicial

Con los elementos aportados en el lugar, el representante del Ministerio Público Fiscal ordenó la detención del hombre. El acusado fue trasladado posteriormente a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

El caso quedó encuadrado en el contexto de violencia de género, una problemática que continúa requiriendo intervención inmediata ante cada denuncia para resguardar la integridad de las personas involucradas.