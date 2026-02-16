Invitan al Festival Circo Teatro Dorado en la biblioteca Caminantes de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Festival Titiritero se desarrollará en la biblioteca Caminantes de Paraná con talleres, espectáculos y actividades para toda la familia.
El Festival Titiritero tiene lugar en la biblioteca Caminantes de la ciudad de Paraná y propone un fin de semana cargado de actividades artísticas, talleres y espectáculos para grandes y chicos. La iniciativa forma parte de la octava edición del tradicional festival circo teatro dorado, que este año adopta una impronta especial dedicada al mundo de los títeres.
Débora Ramírez, una de las organizadoras, explicó que cada edición se organiza en torno a un eje temático diferente. En esta oportunidad, el protagonismo será de los títeres y los objetos animados, con propuestas participativas y funciones abiertas a la comunidad.
“Estamos preparándonos para la octava edición de este festival 'circo teatro dorado' que este año fue llamado festival titiritesco. Siempre tenemos un eje que gira en torno al que gira la organización del festival. Así que este año vamos a disfrutar de títeres”, señaló.
Talleres y construcción de títeres
El viernes 20 se desarrollará un taller de construcción de títeres y objetos, de 17 a 20 horas. La actividad es a la gorra y con cupo limitado, por lo que los interesados deberán inscribirse previamente a través de las redes sociales de la biblioteca, donde recibirán la lista de materiales necesarios.
El sábado 21 por la mañana, de 10 a 13, se realizará un espacio de manipulación con los títeres creados el día anterior, profundizando en técnicas de movimiento y expresión.