Espectáculos En el concierto en River

Bad Bunny reconoció a una fan argentina que lo contrató para su fiesta de 15 años

El artista puertorriqueño sorprendió al público al identificar entre la multitud a una joven que lo habría contratado en 2018, antes de que se convirtiera en estrella mundial.

16 de Febrero de 2026
Bad Bunny volvió a ser tendencia en redes sociales tras protagonizar un momento emotivo durante uno de sus recientes conciertos este fin de semana en el Estadio de River. En medio del show, el cantante detuvo la presentación para acercarse al borde del escenario y hablar directamente con una joven del público, a quien aseguró reconocer.

Según se observa en el video viral que circula en plataformas como TikTok y X, el artista le preguntó cuántos años tenía actualmente. La joven respondió que tiene 22 años. Tras escucharla, el puertorriqueño reaccionó con sorpresa al recordar que habían pasado siete años desde que fue contratado para presentarse en su fiesta de 15.

El fragmento comenzó a compartirse con el mensaje: “Bad Bunny reconoció a una fan que lo había contratado para sus 15”, generando miles de reproducciones y comentarios. La escena muestra al cantante visiblemente impactado al dimensionar el paso del tiempo desde aquel evento privado, que habría tenido lugar en mayo de 2018, cuando aún no alcanzaba el fenómeno global que es hoy.

¿Quién es la joven?

 

En redes sociales, algunos usuarios señalaron que la fan sería hija de empresarios vinculados a la ciudad de Mar del Plata. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial que respalde esa versión.

Aunque la imagen del video es algo borrosa, los datos coinciden: si en 2018 celebraba sus 15 años, hoy tendría alrededor de 22, tal como ella misma afirmó durante el intercambio.

 

El episodio fue celebrado por los seguidores del artista, quienes destacaron su cercanía con el público y el gesto de recordar a quienes lo apoyaron antes de convertirse en una figura central de la música urbana a nivel internacional.

Temas:

Bad Bunny River
