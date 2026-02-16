Alerta amarilla para 12 departamentos: prevén tormentas intensas este martes

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este martes que abarca a 12 departamentos, ante la previsión de tormentas de variada intensidad durante la jornada.

La advertencia alcanza a La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Villaguay, Concordia, San Salvador, Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay. Según el organismo nacional, el área será afectada por fenómenos aislados, algunos localmente fuertes, con condiciones que podrían generar inconvenientes puntuales.

Qué se espera para la jornada

De acuerdo al parte oficial, las tormentas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

En cuanto a los registros estimados, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que en sectores específicos esos números puedan ser superados de manera puntual.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Recomendaciones preventivas

Ante este escenario, las autoridades solicitaron a la población adoptar medidas de prevención. Entre las principales sugerencias se encuentra no sacar la basura, retirar objetos que puedan obstruir el drenaje del agua y evitar actividades al aire libre mientras se desarrollen las tormentas.

También se aconseja no resguardarse debajo de árboles o postes de electricidad que puedan ceder por efecto del viento, y evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo ante descargas eléctricas.

Desde Defensa Civil recomendaron además contar con una mochila de emergencia que incluya linterna, radio, documentación personal y teléfono celular, a fin de estar preparados ante eventuales contingencias derivadas de esta alerta amarilla que regirá durante el martes.