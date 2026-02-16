Ganó más de 8 mil millones en el Quini 6 y ya se sabe cuánto se quedará ARCA

Un apostador de la provincia de Corrientes ganó $8.061.570.084,60 en la modalidad Revancha del Quini 6, uno de los premios más importantes del año. Sin embargo, el monto anunciado no será el que finalmente perciba, ya que ARCA aplicará la retención impositiva correspondiente a este tipo de premios extraordinarios.

El sorteo se realizó este domingo 15 de febrero y los números favorecidos fueron 07, 11, 13, 14, 36 y 37. La boleta ganadora se jugó en la localidad de Santa Lucía y hubo un único acertante que se quedó con el pozo millonario.

Cómo se calcula el descuento

Si bien el premio bruto asciende a más de 8.061 millones de pesos, la legislación vigente establece que este tipo de ganancias están alcanzadas por un régimen impositivo específico. En el caso del Quini 6, el cálculo no se realiza sobre el total del premio, sino sobre el 90% del monto obtenido, que se considera base imponible.

ARCA se quedará con una parte importante del premio. Foto: Archivo.

De ese porcentaje, ARCA aplica una retención del 31%. En números concretos, la base imponible asciende a $7.255.413.076,14 y la retención alcanza los $2.249.178.053,60.

Cuánto cobrará el ganador

Con ese descuento aplicado de manera automática, el monto neto que recibirá el apostador será de $5.812.392.031,00. Es decir, percibirá poco más de 5.812 millones de pesos.

La retención se efectúa al momento del pago y no requiere gestiones adicionales por parte del ganador. Aunque el importe final es menor al anunciado inicialmente, sigue siendo una cifra millonaria que convierte al correntino en uno de los principales ganadores del Quini 6 en lo que va de 2026.