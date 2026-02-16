Un auto se prendió fuego mientras circulaba por la Autovía 12 y quedó totalmente destruido

Un incendio vehicular se registró este domingo por la mañana en la Autovía 12 y provocó importantes daños materiales en un automóvil que circulaba en sentido Buenos Aires hacia Entre Ríos. El hecho ocurrió alrededor de las 10:54 a la altura del kilómetro 117, según informó el cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas.

De acuerdo al parte oficial, una dotación a bordo del móvil N°29 se trasladó hasta el lugar tras recibir el aviso del siniestro. Al arribar, los efectivos constataron que un Renault Clio presentaba fuego generalizado, con llamas que ya habían alcanzado gran parte de la estructura del rodado.

El fuego se inició en el motor

Según relató el conductor, un hombre de 72 años con domicilio en la localidad bonaerense de Caseros, el foco ígneo comenzó en la zona del motor mientras se dirigía hacia Gualeguaychú. El automovilista intentó controlar la situación utilizando un matafuego, aunque el esfuerzo no fue suficiente para evitar que las llamas se propagaran.

Incendio en Autovía 12.

Ante esa situación, el incendio avanzó rápidamente y terminó afectando la totalidad del vehículo. Bomberos realizaron tareas de extinción y enfriamiento para controlar definitivamente el foco y prevenir posibles reinicios.

Intervención y asistencia en el lugar

En el operativo colaboraron efectivos de la Policía Caminera Brazo Largo y personal de Seguridad Vial del peaje cercano, quienes ordenaron el tránsito mientras se desarrollaban las tareas. Además, se solicitó la asistencia de la concesionaria vial para el retiro del automóvil siniestrado.

Desde el cuartel señalaron que el punto del incendio se encuentra a unos 43 kilómetros de la sede operativa, lo que implicó un despliegue logístico significativo. La dotación regresó a base a las 12:10, una vez finalizadas las labores y restablecida la normal circulación.

No se reportaron personas heridas, aunque los daños materiales fueron totales.