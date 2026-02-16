El Corsódromo de Gualeguaychú reunió a 20 mil espectadores en la octava noche del Carnaval del País, durante el segundo día del fin de semana largo. O’Bahía, Papelitos, Ara Yeví y Marí Marí desplegaron todo su brillo y se espera una nueva jornada multitudinaria este lunes.
Más de 20 mil personas vivieron la octava noche del Carnaval del País en el Corsódromo de Gualeguaychú, durante la segunda jornada del fin de semana largo de febrero, en una edición 2026 que volvió a deslumbrar con el paso de O'Bahía, Papelitos, Ara Yeví y Marí Marí. La masiva convocatoria confirmó el fuerte impacto turístico y cultural del mayor espectáculo teatral a cielo abierto de Argentina en la provincia de Entre Ríos.
La octava noche —de once previstas en el calendario oficial— se desarrolló en el Corsódromo de Gualeguaychú, donde el público colmó las tribunas y acompañó cada desfile con aplausos y ovaciones. La jornada marcó además la segunda presentación del fin de semana XXL, uno de los momentos más esperados de la temporada.
El espectáculo comenzó con el desfile de O'Bahía (Club de Pescadores), continuó con Papelitos (Club Juventud Unida), siguió con Ara Yeví (Club Tiro Federal) y culminó con el paso imponente de Marí Marí (Club Central Entrerriano), que cerró la noche entre plumas, carrozas monumentales y una puesta en escena que combinó música, coreografías y vestuario de alto impacto visual.
El Carnaval del País ratificó en esta octava presentación su condición de evento central del verano argentino. Con 20 mil asistentes en el predio, el Corsódromo se transformó en un escenario de color y brillo, donde cada comparsa desplegó meses de trabajo en trajes, estructuras y ensayos.
Desde la organización destacaron que la convocatoria respondió a la alta demanda que se registró durante todo el fin de semana largo, impulsada por el flujo turístico que arribó a la ciudad. El evento volvió a consolidarse como uno de los principales atractivos culturales del país durante febrero.
La propuesta artística incluyó la participación de las cuatro comparsas emblemáticas que compiten en la edición 2026, en una noche que combinó despliegue escénico, potencia musical y el acompañamiento constante del público que colmó las instalaciones.
Se viene la novena noche y el After Billboard
Tras la exitosa octava jornada, la organización confirmó que la novena noche del Carnaval del País se desarrollará este lunes 16 de febrero desde las 21:30 horas. La expectativa se centró en el cierre del fin de semana extendido, que culminará con el tradicional After Billboard de Carnaval.
En esta oportunidad, el espectáculo posterior estará a cargo del grupo Los Tuka Tuka, que pondrá el broche final a una jornada que combinará el desfile de comparsas con música en vivo y fiesta para el público que permanezca en el predio tras el cierre oficial del corsódromo.
En cuanto a los valores de ingreso, la entrada general para no residentes tendrá un costo de 40.000 pesos, mientras que los residentes del departamento Gualeguaychú podrán acceder a un valor promocional de 20.000 pesos. Además, se informó que habrá un descuento especial de 15.000 pesos por ubicación en sectores VIP para quienes adquieran espacios para cuatro personas.
Venta de entradas y próxima fiesta
La boletería del Corsódromo permanecerá abierta desde las 9 de la mañana hasta la finalización del espectáculo. También se podrán adquirir tickets de manera online a través del sitio oficial www.allaccess.com.ar, donde se encuentran disponibles las distintas ubicaciones y sectores.
La temporada 2026 del Carnaval del País continuará además con uno de sus eventos más esperados: la Fiesta de la Elección de la Reina, prevista para el próximo viernes 20 de febrero en el mismo escenario. Allí se coronará a la soberana que representará a la edición actual del carnaval.