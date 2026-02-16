Abrieron las inscripciones para la Maratón Acuática Chapetón–Paraná

La Maratón Acuática Chapetón–Paraná ya registra un sostenido número de anotados para la competencia que se disputará el 7 de marzo en el río Paraná. Con cupos limitados y participantes de distintos puntos del país, crece la expectativa por una nueva edición del tradicional desafío de aguas abiertas.
La prueba de aguas abiertas, que une El Chapetón con la playa del Club Atlético Estudiantes en Paraná, confirmó el fuerte interés que despierta cada edición entre nadadores de distintos puntos del país. Con cupos limitados y una convocatoria federal en marcha, crece la expectativa por una jornada deportiva que combina exigencia, estrategia y un entorno natural único.
En la primera semana de apertura del registro, la organización informó que el ritmo de inscripciones fue constante. La competencia se disputará el sábado 7 de marzo y volverá a posicionar al río Paraná como escenario central de uno de los desafíos más convocantes del litoral argentino.
Recorrido y organización
La tradicional Maratón Acuática Chapetón–Paraná tendrá su punto de partida en El Chapetón y finalizará en la playa del Club Atlético Estudiantes, en un trayecto que pone a prueba la resistencia física y la planificación de cada participante. Año tras año, la competencia logró consolidarse como una referencia en el calendario de aguas abiertas.
La organización está a cargo de la Asociación Civil Barrancas del Paraná, presidida por el ex nadador Andrés Solioz. Desde la entidad destacaron el movimiento sostenido de inscriptos durante los primeros días de habilitación, lo que anticipó un nivel competitivo destacado y la presencia de deportistas experimentados junto a nadadores que buscan superarse en un nuevo reto personal.
Solioz señaló que “El río volverá a ser escenario de una experiencia única” y remarcó el compromiso de los competidores. “Los nadadores, se han preparado, se han entrenado, y bueno, están diciendo presentes nuevamente en esta en esta nueva propuesta”, afirmó.
El acompañamiento y el espíritu de la prueba
El organizador también subrayó la importancia del acompañamiento durante la travesía. “Siempre uno quiere que la gente no le dé la espalda al río, sino que se acerque al río. Yo creo que el acompañamiento, más allá de la embarcación que lo va guiando a su lado y de su entrenador o de su guía, es muy importante porque es los que los van asistiendo y los van hidratando con su plan que tienen ellos de alimentación para poder soportar más de cuatro horas de nado”, expresó.
Además, destacó el marco que suele rodear a la competencia. “Siempre es lindo de que haya coloridos de embarcaciones, que la gente se acerque, los aliente, ojalá que también ese día el tiempo acompañe, entonces también todo ese marco hace de que esta maratón se empiece a vivir con mucho más calor, con mucho más eufor, como lo es, por ejemplo, la Villa Urquiza - Paraná o la Santa Fe – Coronda”, comparó.
Más allá del aspecto estrictamente deportivo, la Maratón Acuática Chapetón–Paraná se transformó en un evento que moviliza a la ciudad de Paraná. Familiares, entrenadores y público en general suelen congregarse en la zona de llegada para acompañar a los nadadores y convertir la jornada en un punto de encuentro y celebración tras el esfuerzo compartido en el agua.
Cómo inscribirse
Quienes deseen participar aún están a tiempo de sumarse a la Maratón Acuática Chapetón–Paraná, aunque desde la organización recomendaron no demorar la inscripción debido a los cupos limitados y al ritmo sostenido de registros confirmados.
El trámite se realiza de manera online a través del sitio oficial www.andressolioz.com.ar/chapeton . Allí los interesados pueden acceder a la información completa sobre requisitos, reglamento y detalles logísticos de la competencia.