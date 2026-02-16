Miles de usuarios en Latinoamérica, España y Estados Unidos reportaron fallas de conexión y pantallas en blanco. El problema afecta tanto a la web como a la aplicación móvil.
La red social X sufre una caída a nivel mundial en el servicio, según reportaron miles de usuarios en distintos países que comenzaron a advertir fallas en la plataforma cerca de las 11 (hora argentina). Los inconvenientes se registraron en Latinoamérica, España y Estados Unidos, donde los usuarios señalaron que la red social —antes conocida como Twitter— mostraba una “pantalla vacía” o mensajes de error al intentar acceder.
De acuerdo con el sitio Downdetector, que monitorea interrupciones en servicios digitales, a partir de las 11 comenzaron a multiplicarse los reportes, que aumentaron rápidamente en cantidad.
Miles de reportes en distintos países
Según el portal especializado TechRadar, en Estados Unidos se registraron más de 40.000 reportes de fallas, mientras que en Reino Unido se contabilizaron más de 3.000. Esto sugiere que no se trató de un problema localizado, sino de una interrupción de alcance global.
El fallo afectó tanto a la versión web como a la aplicación móvil. Usuarios indicaron que al intentar ingresar, la pantalla quedaba en blanco —o en negro, en el modo oscuro— o aparecía el mensaje “Algo salió mal”.
En la app, en tanto, se mostraba la advertencia: “No se pueden recuperar los posts en este momento”, impidiendo visualizar o actualizar contenidos.
Una red clave ante otras caídas
Históricamente, la plataforma fue uno de los espacios a los que los usuarios acudieron cuando otros servicios presentaron problemas. En anteriores interrupciones masivas de compañías como Facebook o Spotify, los comunicados oficiales se difundieron a través de X, informó Ámbito.
En este caso, la caída generó una situación particular: la red social que suele ser utilizada para informar sobre fallas en otros servicios fue, esta vez, la protagonista del inconveniente.