Secuestraron caballos tras desarticular una carrera clandestina

Una competencia hípica no autorizada fue detectada en el asentamiento del barrio La Arrocera, donde participaban unas 50 personas y 30 equinos. Dos caballos fueron retenidos y trasladados al Centro Ecuestre municipal por disposición judicial.
Una carrera clandestina de caballos en Concordia fue desarticulada en el barrio La Arrocera. Durante el operativo, se constató la presencia de una competencia hípica no autorizada y se procedió al secuestro de dos equinos.
El procedimiento se llevó a cabo en horas de la tarde, cuando los efectivos policiales arribaron al lugar tras tomar conocimiento de la actividad irregular. Al llegar, observaron aproximadamente 30 caballos y cerca de 50 personas participando del evento.
La competencia no contaba con autorización y se desarrollaba en un espacio abierto del asentamiento, lo que motivó la inmediata intervención policial.
Dispersión y secuestro
Ante la presencia de los uniformados, los concurrentes se dispersaron rápidamente y abandonaron el lugar, lo que permitió desarticular la actividad sin que se registraran incidentes mayores.
En el sitio fueron hallados dos equinos que habían quedado abandonados. Con intervención de la Justicia competente, se procedió a su formal retención.
Posteriormente, los animales fueron trasladados por personal del Centro Ecuestre municipal al predio correspondiente, donde quedaron en resguardo.
La causa quedó bajo intervención de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades en torno a la organización de la carrera clandestina. Este tipo de actividades, además de no contar con autorización, pueden implicar riesgos para los animales y para las personas que participan o asisten, por lo que las autoridades reiteraron la importancia de denunciar este tipo de eventos ilegales.