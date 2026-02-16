 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En barrio Santa Lucía

Revelan el estado de salud de los heridos tras caída de ascensor en Paraná

16 de Febrero de 2026
Revelan el estado de salud de los heridos tras caída de ascensor en Paraná, luego del accidente ocurrido en una vivienda del barrio Santa Lucía, sobre calle Satler entre Alicia Moreau de Justo y Fusari. El elevador se precipitó al vacío con tres personas en su interior y provocó lesiones de distinta consideración.

Un ascensor cayó en una vivienda de Paraná

El hecho se registró cuando el ascensor instalado en el domicilio particular se desprendió y cayó desde una altura aproximada de tres metros. A raíz del impacto, los ocupantes resultaron heridos y debieron ser asistidos por personal de emergencias.

 

Efectivos de Comisaría 13 se hicieron presentes en el lugar tras el alerta y constataron el desperfecto en el sistema de elevación.

Comisaría 13

Cómo ocurrió la caída

El jefe de Comisaría 13, Juan Molina, explicó a Elonce que “el ascensor estaba instalado en un domicilio particular y, por causas que se investigan, se produjo el corte de uno de los cables, lo que ocasionó su caída desde aproximadamente tres metros”.

 

El funcionario precisó que el incidente se produjo de manera repentina y que el impacto fue significativo debido a la altura desde la cual se precipitó la cabina.

Las actuaciones quedaron a cargo de la dependencia interviniente, que trabaja para determinar con precisión las causas técnicas del desprendimiento.

Un ascensor cayó en una vivienda de Paraná

Estado de salud de los heridos

En relación a las consecuencias, Molina detalló: “Como resultado del fuerte impacto, dos de las tres personas sufrieron lesiones de carácter grave, mientras que la tercera presentó heridas leves”.

 

Según se informó, una mujer de 79 años padeció fractura de tobillo; otra mujer, de 67 años, sufrió fractura de tibia y peroné en ambas piernas; y un hombre de 69 años resultó con cortes en manos y rostro.

Finalmente, el jefe policial llevó tranquilidad al señalar que “las personas evolucionan favorablemente” tras haber recibido atención médica.

Temas:

Barrio Santa Lucía Paraná Vivienda ascensor
