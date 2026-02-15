Fiesta Nacional de la Artesanía: intensa actividad de artistas de la madera en el Patio de Tallistas

En el marco de la tercera jornada de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, Elonce dialogó con uno de los tallistas, Joni, que realiza sus obras en el patio destinado a los artesanos que trabajan directamente sobre la madera. En ese sentido, el artista agradeció la oportunidad de participar nuevamente en la Fiesta, “no me puedo quejar, ha sido bastante duro el proceso pero se logró, lo importante es lograrlo”, sostuvo.

Las noches del festival se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo “Nuestras Fiestas”, una propuesta destinada a difundir los principales eventos culturales, deportivos y artísticos que distinguen a Entre Ríos y la región.

Entrevista con Joni, tallista en la Fiesta Nacional de la Artesanía

El tallista se dedica hace 25 años al arte. “Había empezado como un hobby y después me interioricé cada vez más. A la Fiesta es la segunda vez que vengo, este año me convocaron de vuelta y es un privilegio estar acá”, destacó.

Joni está acompañado de Nahuel, otro artista que al momento de la entrevista estaba pintando la obra de madera con un sellador para protegerla. “Cada uno elegía una temática. El año pasado ya hice los juguetes y la idea era que este año Pinocho cumpliera 20 años. Entonces este año lo hice”, relató.

“Hice al creador de Pinocho junto al personaje en chiquito en sus manos, cumpliendo 20 años, en homenaje a la Fiesta. Convertimos a Pinocho, de un año a otro, en un joven de 20 años”, narró.

El artista comenzó la obra cuando inició la Fiesta, a pesar de las complicaciones climáticas que devinieron en la suspensión de la primera noche, el pasado jueves 12. “Arrancamos el 13 de febrero, a media máquina, a la mañana es complicado por el sol, se trabaja unas horas y se sigue a la tarde. Empecé completamente el sábado 14, ahí se trabajó más tiempo y te dan más margen para hacer los cortes grandes, hacer las formas y trabajar con las herramientas más chicas”, especificó.

“El barnizado es lo último que se hace, para proteger la madera y que brille, para que esté lustrada”, agregó.

Hacia el final de la nota el hombre agradeció a la organización y a los escultores presentes, además del público que visita el patio de tallistas.