Colón vive la Fiesta de la Artesanía con alto nivel de reservas, muestras y el Patio de Tallistas

La ciudad de Colón vive una estupenda temporada impulsada por el feriado de Carnaval y la 41ª edición de la máxima cita artesanal del país. Con una ocupación prácticamente plena, el municipio garantiza una variada agenda de servicios y atractivos para los visitantes

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Colón confirmó que la ciudad alcanzó un 96% de reservas hoteleras de cara al inicio del fin de semana largo de Carnaval. Este flujo masivo de turistas consolida al destino como uno de los más elegidos de la región, combinando sus bondades naturales con una infraestructura de servicios de primer nivel.

El inicio de este período coincide con el desarrollo de la 41ª Fiesta Nacional de la Artesanía, que tendrá lugar del 12 al 16 de febrero. El evento, que congrega a los mejores maestros artesanos de Argentina y países limítrofes, se posiciona como el atractivo central de una semana donde la cultura y el turismo caminan de la mano. Las entradas y plateas pueden adquirirse a través de www.1000Tickets.com.ar o en el predio. Los menores de 7 años no abonan entrada.

Atractivos naturales y recreación

Los turistas que arriben a la ciudad podrán disfrutar de la extensa línea de playas sobre el río Uruguay, las cuales se encuentran plenamente habilitadas y con servicios de guardavidas. Asimismo, la oferta se complementa con paseos náuticos guiados y la posibilidad de pasar la jornada en las islas, una de las experiencias más buscadas por quienes desean contacto directo con la biodiversidad del Espinal.

Sector gastronómico y servicios

La microrregión ha fortalecido su capacidad operativa para responder a la alta demanda. La oferta gastronómica local, destacada por sus platos regionales y la calidad de su materia prima, se prepara para trabajar a plena capacidad durante las cinco jornadas festivas. Desde el municipio se recomienda a los visitantes realizar sus consultas y reservas con antelación ante el inminente arribo del 4% restante de plazas disponibles.

Exitoso comienzo de las "Mañanas de Artesanos"

Vecinos y turistas disfrutaron de la primera jornada de acceso gratuito al predio, una iniciativa que busca acercar el trabajo de los destacados maestros artesanos a todo el público en un horario matutino.

La Municipalidad de Colón informa que ha dado inicio con gran convocatoria la propuesta "Mañanas de Artesanos", en el marco de la Fiesta Nacional de la Artesanía. Durante este primer encuentro, el público pudo recorrer los stands y apreciar el proceso creativo de las piezas de manera totalmente gratuita, consolidando este espacio como un punto de encuentro fundamental entre los creadores y la comunidad.

La jornada inaugural contó con una importante afluencia de visitantes de diversas localidades y turistas que eligen la ciudad para su descanso, quienes destacaron la calidad y originalidad de los trabajos expuestos. La apertura del predio en horario de 10:00 a 13:00 permite una experiencia de recorrido diferente, donde el diálogo con el artesano es el protagonista.

Continuidad del programa

Desde la organización se confirmó que esta modalidad de ingreso gratuito continuará vigente durante los días sábado, domingo y lunes. El objetivo primordial es que nadie se quede sin la oportunidad de conocer la excelencia del trabajo manual que define a la identidad colonense y nacional.

Recorrido y piezas artesanales

Los asistentes pudieron observar de cerca técnicas milenarias y contemporáneas aplicadas en diversos materiales como madera, metal, fibra y arcilla. Esta iniciativa no solo promueve la cultura, sino que también dinamiza el movimiento turístico en el predio ferial durante las horas de la mañana, brindando una opción accesible para todas las familias.

Patio de Tallistas de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Bajo el lema "Alma de la Madera", destacados artistas de todo el país dan vida a sus obras en el marco de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, celebrando dos décadas de tradición y oficio en el predio ferial.

En el marco de la 41° edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, la ciudad de Colón celebra con orgullo un hito fundamental en su agenda cultural: los 20 años del Patio de Tallistas. Este espacio, que se ha consolidado como un referente ineludible del arte escultórico a nivel nacional, inició formalmente sus actividades con la llegada de los artesanos al predio.

Los artistas ya se encuentran trabajando sobre sus piezas, enfrentando el desafío de transformar la materia prima bajo el eje temático denominado "Alma de la Madera". Esta consigna busca no solo resaltar la pericia técnica y el uso de las herramientas, sino también la conexión espiritual y el mensaje que cada tallista logra extraer de las fibras naturales.

Horarios de trabajo y contacto con el público

Para que residentes y turistas puedan apreciar el proceso creativo en tiempo real, se han estipulado horarios que cubren tanto la dinámica matutina como la nocturna del evento. Los tallistas desarrollarán sus labores en todas las aperturas del predio, de mañana en el horario de 10:00 a 13:00 horas, y por la noche desde las 19:00 hasta las 00:00 horas.

Un espacio con historia propia

El Patio de Tallistas cumple dos décadas de existencia, reafirmándose como un encuentro que exhibe la destreza técnica de los artistas más calificados. A lo largo de estos 20 años, el sector se ha transformado en un museo a cielo abierto donde el público puede interactuar con los protagonistas, conociendo de cerca los secretos de la talla en madera y la evolución de una disciplina que es patrimonio de nuestra identidad artesanal.