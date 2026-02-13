Un operario quedó atrapado en una tolva y trabajaron tres horas para salvarlo

Un operario quedó atrapado en el interior de una tolva en una cantera de Villa Traful. El operativo de rescate, que duró tres horas, movilizó a varios equipos de emergencia.
Este jueves por la tarde, un operario quedó atrapado en el interior de una tolva de acopio en una cantera ubicada sobre la Ruta Provincial 65, a la altura del kilómetro 52, en Villa Traful. El rescate demandó un operativo conjunto que duró cerca de tres horas, involucrando a diversos equipos de emergencia. Afortunadamente, el joven fue extraído con vida y trasladado a Villa La Angostura para una evaluación médica.
Según informó la Policía del Neuquén, el alerta ingresó minutos después de las 18:00 a través del Centro de Salud local, lo que activó inmediatamente el protocolo de emergencia. El operativo incluyó la participación de efectivos de la Comisaría 51°, personal de Salud Pública, Bomberos de Villa Traful y refuerzos de Villa La Angostura. La llamada de auxilio fue recibida a las 18.25, informando sobre una “persona atrapada en maquinaria vial”. Al llegar al lugar, los bomberos constataron que un trabajador se encontraba dentro de la tolva, con la parte inferior de su cuerpo comprometida parcialmente por el material calcáreo acumulado, publicó DiarioRíoNegro.
Un rescate arduo y coordinado
El operario, un joven de 30 años, estaba consciente pero inmovilizado por el material de ripio dentro de una máquina trituradora de grandes dimensiones. Los equipos de emergencia realizaron una evaluación primaria de la escena y comenzaron las maniobras manuales para retirar el material acumulado, asegurando en todo momento las condiciones de seguridad para evitar lesiones adicionales. La operación se desarrolló en una zona de difícil acceso, lo que complicó aún más las labores de rescate.
El trabajo de los bomberos fue sostenido y preciso, ya que debieron actuar con cautela para no comprometer la seguridad del operario. Después de varias horas de esfuerzo, finalmente lograron liberar al joven alrededor de las 21. Una vez fuera de la tolva, los bomberos estabilizaron al paciente y lo prepararon para su traslado de urgencia a Villa La Angostura, donde sería sometido a una evaluación médica integral.
Desafíos en zonas de difícil acceso
La operación de rescate fue destacada por su complejidad, debido a la difícil accesibilidad del lugar. Los equipos de emergencia enfrentaron un terreno complicado, lo que retrasó las tareas y exigió una coordinación aún más rigurosa entre los diferentes organismos involucrados. Sin embargo, la rápida respuesta y el trabajo conjunto permitieron que el operario fuera rescatado.