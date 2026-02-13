Falta accidente en Buenos Aires: un muerto tras el choque de dos motos y un camión

Un accidente de tránsito ocurrido este viernes por la mañana en la autopista Dellepiane dejó como saldo la muerte de un hombre de 30 años y otro motociclista herido. El hecho se registró en el carril que conduce hacia la Ciudad de Buenos Aires, a la altura de avenida Riestra, y generó un importante despliegue de servicios de emergencia y fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la información preliminar aportada por fuentes policiales, dos motocicletas colisionaron con un camión por motivos que aún se investigan. La secuencia exacta del impacto será determinada a partir de las pericias realizadas en el lugar, donde se trabajó durante varias horas para relevar evidencias y ordenar la circulación vehicular.

Asistencia médica y estado de las víctimas

Tras el aviso del siniestro, personal del SAME llegó rápidamente al lugar del accidente con unidades terrestres y apoyo aéreo. Allí constataron que uno de los conductores había sufrido lesiones incompatibles con la vida, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar del hecho.

Camión involucrado en el accidente.

El otro motociclista involucrado, de 36 años, resultó con heridas de consideración y fue asistido por los profesionales de emergencias antes de ser trasladado al Hospital Santojanni, donde permanecía internado al cierre de esta edición.

Investigación en curso y operativo en la zona

Luego del choque, efectivos policiales y peritos trabajaron en la preservación de la escena para avanzar con la reconstrucción del hecho. Las tareas incluyeron la toma de testimonios y el análisis de la posición de los vehículos para establecer cómo se produjo el impacto.

El tránsito en la autopista se mantuvo con circulación asistida y reducción de carriles durante las tareas periciales, mientras se retiraban los rodados involucrados y se normalizaba la situación en el sector.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades judiciales correspondientes, que continuarán con la investigación para determinar responsabilidades en este accidente fatal.