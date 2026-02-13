Implementarán Robótica y Programación desde los tres años en departamento entrerriano

Villaguay lanzó un programa "pionero a nivel provincial" de robótica y programación para niños de 3 y 4 años. La iniciativa busca introducir conceptos tecnológicos y de pensamiento computacional desde el nivel inicial, destacando la innovación educativa en la región.
Según lo informado, el proyecto propone un trabajo articulado que permitirá que los pequeños de las salas de 3 y 4 años de los centros municipales tengan un primer acercamiento a la robótica y la programación a través del juego, utilizando kits especialmente diseñados para el nivel inicial.
La iniciativa fue presentada oficialmente en una reunión encabezada por el intendente Adrián Fuertes, junto al secretario de Gobierno, Florencio Montiel; la directora de Educación, Daniela Azambuyo; la coordinadora de los CDI Municipales, Yanina Sánchez; el coordinador de las Escuelas Municipales, Gustavo Castillo; la asesora de proyectos pedagógicos, Graciela González; y la docente de Robótica y Programación, Fátima Rodríguez.
Desde el Ejecutivo local remarcaron que se trata de una propuesta innovadora en el ámbito provincial, al incorporar contenidos vinculados a la tecnología y el pensamiento computacional en edades tan tempranas dentro del sistema municipal. En tal sentido, el intendente Fuertes, impulsor de la iniciativa, sostuvo que “es una propuesta para que nuestros gurises tengan un futuro con más oportunidades”, subrayando la importancia de acercar herramientas del mundo digital desde los primeros años de formación.
Esta propuesta pedagógica apunta al desarrollo del pensamiento computacional, la estimación de la creatividad y el fortalecimiento del trabajo en equipo. Asimismo, se busca mejorar la psicomotricidad y afianzar nociones espaciales y matemáticas mediante herramientas lúdicas y materiales específicos acordes a cada etapa evolutiva.
Proyecto pionero en la provincia
Desde la municipalidad destacaron que la incorporación de la robótica y la programación en los CDI no solo amplía la oferta educativa local, sino que también posiciona a Villaguay como uno de los primeros municipios de Entre Ríos en impulsar este tipo de formación tecnológica en el nivel inicial.
Con vistas al ciclo lectivo 2026, el equipo técnico y pedagógico continuará trabajando en la planificación y adecuación de contenidos para garantizar una implementación acorde a la edad de los chicos, con el objetivo de integrar la tecnología como una herramienta de aprendizaje, creatividad y juego.