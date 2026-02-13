En qué provincias rigen hoy alertas por tormentas, granizo y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes rige alerta por tormentas en Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy, donde se prevén fenómenos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

De acuerdo al organismo, estas provincias estarán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrán estar acompañados por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, lo que podría generar anegamientos temporarios en zonas urbanas y rurales.

Recomendaciones ante la alerta

Frente a este escenario, el SMN recomendó evitar salir durante el desarrollo de las tormentas, no sacar la basura y limpiar previamente desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

También aconsejó desconectar los electrodomésticos, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda, cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y, si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio o vehículo cerrado.

Alerta por calor extremo en el NEA

Por otra parte, el organismo emitió una alerta amarilla por calor extremo para sectores de Misiones, particularmente en Guaraní, San Pedro, General Manuel Belgrano y Montecarlo, donde la temperatura máxima superará los 31°C.

Se trata de valores que pueden provocar un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en grupos de riesgo como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Temperaturas en el resto del país

En cuanto a las marcas térmicas previstas para este viernes, el SMN detalló máximas de 29°C en Entre Ríos y Santa Fe; 32°C en Corrientes; 35°C en Formosa; 31°C en Misiones; 30°C en Santiago del Estero y 28°C en Córdoba.

En la región patagónica, en tanto, se esperan registros más bajos: 20°C en Río Negro, 21°C en Chubut, 16°C en Santa Cruz y apenas 10°C en Tierra del Fuego.