El hospital San Roque realizó una cirugía de alta complejidad a una niña de seis años

El Hospital San Roque de Paraná llevó adelante una cirugía de alta complejidad en el área de traumatología que permitió tratar una luxación inveterada de cadera en una paciente de seis años oriunda de Crespo. La intervención se desarrolló a partir de una coordinación entre equipos médicos de Entre Ríos y Santa Fe y representa un nuevo paso en el fortalecimiento de las prestaciones especializadas dentro de la provincia.

Se trata de una patología que habitualmente se corrige en los primeros meses de vida, entre los tres y cuatro meses. Sin embargo, en este caso el tratamiento inicial se vio interrumpido en el contexto de la pandemia y por la presencia de otras comorbilidades, lo que derivó en una evolución prolongada y en la necesidad de un abordaje quirúrgico más complejo.

Trabajo articulado entre provincias

La cirugía fue encabezada por el jefe interino del Servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de Santa Fe, Jorge Pablo Wisniewski, junto al jefe del Servicio de Traumatología del hospital Materno Infantil San Roque, Guillermo Lódolo, y el traumatólogo Fernando Crespo.

Médicos que hicieron la operación.

La preparación del procedimiento fue analizada previamente en ateneo por el equipo local, donde también participaron los especialistas Victoria Sabbione, Orlando Castaldo y Martín Castillo. Esa instancia permitió evaluar la estrategia quirúrgica y definir el abordaje más adecuado para el cuadro clínico.

Wisniewski explicó que se trató de “una cirugía de alta complejidad, que demandó unas tres horas y requirió un trabajo articulado”. Además, destacó que poder realizarla en la provincia “demuestra el crecimiento del equipo local y la importancia de fortalecer los servicios”.

Crecimiento del servicio y atención local

Desde el Hospital San Roque, el doctor Guillermo Lódolo remarcó que este tipo de intervenciones “reflejan el crecimiento sostenido del Servicio de Traumatología y el compromiso del equipo de salud”. En ese sentido, subrayó que la posibilidad de resolver estos casos en Paraná evita traslados a centros de mayor complejidad fuera de Entre Ríos.

La paciente permanece internada en observación y se le colocó un yeso que deberá mantener durante aproximadamente 40 días para asegurar la correcta inmovilización de la zona intervenida. Según se informó, la operación se desarrolló sin complicaciones.

La realización de este procedimiento en el Hospital San Roque no solo dio respuesta a una situación clínica compleja, sino que también permitió fortalecer las capacidades técnicas del equipo local y avanzar en la consolidación de la atención traumatológica especializada dentro del sistema público provincial.