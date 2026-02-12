Rogelio Frigerio visitó al presidente del Supremo Tribunal de Justicia para abordar temas clave

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo este jueves un encuentro institucional con el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Germán Carlomagno. La reunión se realizó al mediodía en la sede de los Tribunales de Paraná y formó parte de la agenda de trabajo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en el inicio del año.

Del encuentro también participó el ministro de Gobierno y Trabajo de la provincia, Manuel Troncoso. Según se informó oficialmente, durante la audiencia se abordaron distintos temas vinculados al funcionamiento del servicio de Justicia y a los desafíos previstos para el año en curso.

Agenda institucional y funcionamiento del sistema

En la reunión se analizaron aspectos organizativos, administrativos y presupuestarios del sistema judicial. Las autoridades intercambiaron consideraciones sobre el estado actual del servicio y las líneas de trabajo previstas para fortalecer su funcionamiento.

German Carlomagno, Rogelio Frigerio y Manuel Troncozo.

El diálogo incluyó cuestiones relacionadas con la planificación institucional y con iniciativas orientadas a mejorar la calidad y la eficiencia en la prestación del servicio de Justicia en Entre Ríos.

Coordinación entre poderes

Durante el encuentro, el gobernador Rogelio Frigerio y el presidente del STJ coincidieron en la importancia de sostener instancias de cooperación entre los poderes del Estado. En ese marco, destacaron la necesidad de mantener canales de comunicación permanentes que permitan abordar de manera conjunta aquellos temas que inciden en la respuesta a las demandas de la ciudadanía.

Asimismo, se remarcó el respeto a la independencia y autonomía que la Constitución provincial garantiza a cada poder, como base para el trabajo articulado en cuestiones institucionales.

La reunión concluyó con el compromiso de continuar promoviendo pautas de coordinación que contribuyan a consolidar un servicio de Justicia eficiente y cercano a la comunidad entrerriana.