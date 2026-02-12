 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Encuentro institucional

Rogelio Frigerio visitó al presidente del Supremo Tribunal de Justicia para abordar temas clave

El gobernador mantuvo una reunión con el titular del STJ, Germán Carlomagno, para dialogar sobre cuestiones vinculadas al funcionamiento del sistema judicial, la agenda anual y la articulación entre los poderes del Estado.

12 de Febrero de 2026
German Carlomagno y Rogelio Frigerio.
German Carlomagno y Rogelio Frigerio.

El gobernador mantuvo una reunión con el titular del STJ, Germán Carlomagno, para dialogar sobre cuestiones vinculadas al funcionamiento del sistema judicial, la agenda anual y la articulación entre los poderes del Estado.

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo este jueves un encuentro institucional con el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Germán Carlomagno. La reunión se realizó al mediodía en la sede de los Tribunales de Paraná y formó parte de la agenda de trabajo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en el inicio del año.

 

 

Del encuentro también participó el ministro de Gobierno y Trabajo de la provincia, Manuel Troncoso. Según se informó oficialmente, durante la audiencia se abordaron distintos temas vinculados al funcionamiento del servicio de Justicia y a los desafíos previstos para el año en curso.

 

Agenda institucional y funcionamiento del sistema

 

En la reunión se analizaron aspectos organizativos, administrativos y presupuestarios del sistema judicial. Las autoridades intercambiaron consideraciones sobre el estado actual del servicio y las líneas de trabajo previstas para fortalecer su funcionamiento.

 

German Carlomagno, Rogelio Frigerio y Manuel Troncozo.
German Carlomagno, Rogelio Frigerio y Manuel Troncozo.

 

El diálogo incluyó cuestiones relacionadas con la planificación institucional y con iniciativas orientadas a mejorar la calidad y la eficiencia en la prestación del servicio de Justicia en Entre Ríos.

 

Coordinación entre poderes

 

Durante el encuentro, el gobernador Rogelio Frigerio y el presidente del STJ coincidieron en la importancia de sostener instancias de cooperación entre los poderes del Estado. En ese marco, destacaron la necesidad de mantener canales de comunicación permanentes que permitan abordar de manera conjunta aquellos temas que inciden en la respuesta a las demandas de la ciudadanía.

 

 

Asimismo, se remarcó el respeto a la independencia y autonomía que la Constitución provincial garantiza a cada poder, como base para el trabajo articulado en cuestiones institucionales.

 

La reunión concluyó con el compromiso de continuar promoviendo pautas de coordinación que contribuyan a consolidar un servicio de Justicia eficiente y cercano a la comunidad entrerriana.

Temas:

Rogelio Frigerio Gobierno de Entre Ríos Supremo Tribunal de Justicia Germán Carlomagno
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso