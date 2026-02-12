Piden colaboración de materiales de construcción para familia cuyo hijo tiene graves problemas de salud

Ayuda con materiales de construcción. La historia de la familia Galarraga comenzó en noviembre del año pasado, cuando su hijo Iván, un joven de Las Masitas (Departamento Diamante), se encontraba internado en el Hospital de La Baxada debido a problemas de salud graves. En ese momento, la familia necesitaba ayuda para el traslado diario al hospital y para poder continuar con el tratamiento que Iván estaba recibiendo. La solidaridad de la comunidad permitió resolver esa situación, pero en los últimos días surgieron nuevas necesidades para que el joven pudiera continuar con su tratamiento y mejorar su calidad de vida.

Desafíos médicos y habitacionales

Recientemente, la familia Galarraga tuvo que viajar a Santa Fe para realizarse estudios y determinar si Iván podía ser compatible con un trasplante de corazón. A pesar de los buenos resultados iniciales, el joven no es candidato inmediato al trasplante debido a su edad y las complicaciones que conlleva. En lugar de avanzar de forma urgente con el trasplante, los médicos optaron por medicación para controlar su salud hasta que surja una opción más viable. Sin embargo, la infraestructura de su hogar se ha convertido en un obstáculo para su bienestar. La casa de la familia está incompleta, carece de condiciones mínimas de salubridad y no tiene los requerimientos necesarios para que Iván pueda mantenerse saludable.

El llamado a la solidaridad de un vecino

Fue en ese contexto que Walter Folleto, un vecino de Paraná, se ofreció para ayudar. Conmovido por la historia, se comprometió a coordinar la campaña solidaria para mejorar las condiciones de la vivienda y ayudar a la familia Galarraga. "El lugar tiene que estar en condiciones para que Iván pueda vivir en un ambiente saludable. Hay que revocar las paredes, poner el piso de cerámico, instalar un cielo raso, y hacer toda la instalación eléctrica correctamente. Además, Iván necesitaba una heladera para conservar su medicación y alimentos a temperaturas adecuadas," detalló.

Piden ayuda para una familia cuyo hijo necesita un trasplante

Gracias a la solidaridad de varios vecinos, ya se han conseguido donaciones importantes. "Una vecina me donó el piso, otra me donó la heladera" relató Folleto. Sin embargo, todavía quedan muchos aspectos por resolver. "Lo que necesitamos ahora es que más gente se sume para ayudar con los materiales de construcción. La comuna los ayudó a construir lo que ya tienen. Podemos organizarnos y acopiar materiales en un corralón que nos permita hacer una lista de lo que se necesita para la obra y que la gente done lo que pueda. Si es posible hacerle una habitación para él" sugirió Folleto.

Cómo ayudar a la familia Galarraga

A través de esta campaña, Folleto busca no solo ofrecer apoyo material, sino también involucrar a toda la comunidad para hacer frente a las dificultades que enfrenta Iván. "El objetivo es que Iván pueda vivir en condiciones dignas mientras esperamos que su salud mejore. Quiero agradecer a todos los que ya colaboraron, pero aún hay mucho por hacer," destacó. Para quienes deseen colaborar, Folleto dejó su contacto: 3434 545 819, y pidió no hacer donaciones de dinero, sino material de construcción o productos directamente en los corralones.