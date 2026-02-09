Paranaense trasladará a joven que necesita viajar de urgencia por grave problema de salud

Un ejemplo de solidaridad en Paraná surgió este lunes, cuando una familia de Las Masitas, en el departamento Diamante, necesitaba trasladar a su hijo Julio Iván Galarraga, de 24 años, al Sanatorio MIT de Santa Fe para estudios cardíacos clave. La familia había pedido colaboración este domingo para costear el viaje, y un vecino solidario se ofreció a llevarlos, garantizando que puedan cumplir con el traslado.

Se trata de Walter Folleto, quien se dispuso inmediatamente después de ver la solicitud de ayuda. “Vi la publicación en el Elonce y le dije a mi hija que lo llame, que se quedara tranquilo que yo lo llevaba”, afirmó. El encuentro se concretará al mediodía en el Hospital de la Baxada de la capital entrerriana, desde donde la familia iniciará su viaje.

El traslado era indispensable, ya que los estudios determinarán si Julio Iván puede ingresar en la lista de espera para un trasplante de corazón.

La importancia de la acción

“Al principio, yo pensaba que era un viaje a Buenos Aires. Entonces le iba a decir a mi jefa si podía tomarme el día de licencia para poder viajar”, comentó Folleto, destacando la disposición inmediata por la causa.

“La cantidad de gente que me habló me pone contento. Insisto en que hay que encontrar una solución más de fondo para cambiar su vida. Ahora lo que resta es ponerse en acción”, agregó, subrayando que los gestos solidarios deben complementarse con medidas de apoyo a largo plazo para pacientes con enfermedades críticas.

Un primer paso hacia un futuro esperanzador

“Esto va a ser el primer paso de algo. Ellos van a tener que seguir viajando y yo los voy a seguir llevando. De alguna forma nos arreglaremos”, señaló Folleto, dejando en claro que su ayuda se extenderá mientras sea necesaria.

También expresó un deseo conmovedor: “Que Dios los bendiga para que salga todo como tenga que salir”, mostrando empatía y compromiso continuo hacia la familia de Julio Iván.