Sonia Fernández: “Me considero una profesional con fuertes convicciones”

La periodista realizó una aclaración y pidió disculpas tras un episodio ocurrido durante la Fiesta Nacional del Mate, cuando leyó un cartel del público con un insulto al presidente. “No va conmigo”, expresó.
La periodista Sonia Fernández publicó este domingo un extenso comunicado de aclaración tras el episodio ocurrido durante la última noche de la Fiesta Nacional del Mate, en la ciudad de Paraná, donde leyó en voz alta un cartel del público que contenía un insulto dirigido al presidente Javier Milei.
El hecho se produjo durante la segunda noche del multitudinario evento. Mientras conducía el espectáculo desde el escenario, Fernández advirtió que desde el público le acercaban un cartel con un mensaje dirigido al jefe de Estado. “Allá estoy mirando uno, pero por Dios no sé si lo leo o no lo leo”, expresó ante los asistentes. Luego consultó a la audiencia: “¿Lo leo o no lo leo? ¿No me irán a censurar? Yo lo leo, pero si el año que viene no me contratan de la Fiesta del Mate, ustedes son los culpables”.
En medio de cánticos del público que insistía con que leyera el mensaje, la conductora finalmente reprodujo el contenido del cartel, que incluía un insulto hacia el Presidente.
Tras el episodio, Fernández intentó distender el clima antes de retomar la conducción del festival. “Mirá las cosas que me hacen hacer. Mirá las cosas que me hacen decir”, señaló desde el escenario.
Luego de la repercusión que tuvo el hecho, la periodista difundió un comunicado titulado “Aclaración y disculpas”, en el que expresó su postura y reflexionó sobre lo ocurrido. “Durante una verdadera y multitudinaria fiesta popular, leí un cartel que estaba entre el público, en contra del Presidente. El cartel expresaba un insulto a Javier Milei. No debí leerlo”, reconoció.
Fernández sostuvo que, más allá de que “cientos de personas” le pedían que lo hiciera, su accionar no fue correcto. “No estuvo bien. Me considero una persona muy respetuosa y una profesional con fuertes convicciones que las he dejado claras durante 40 años de profesión”, afirmó.
En ese marco, pidió “públicas disculpas a la investidura presidencial” y también a los organizadores de la Fiesta Nacional del Mate, quienes le confiaron la responsabilidad de conducir un festival oficial. Aclaró que su postura no implicó un retroceso en sus ideas ni un acto de autocensura, sino una cuestión de coherencia.
“Así como soy profundamente crítica a los insultos del presidente Milei a muchos argentinos, yo asumo que hice lo mismo y eso no va conmigo”, expresó. Además, señaló que le hubiera gustado que la repercusión pública se diera por otras ideas y convicciones expresadas durante el festival y no por la lectura de un cartel ofensivo.
El pedido de disculpas completo
Ante lo ocurrido anoche en la Fiesta Nacional del Mate, quiero expresar una postura y un sentimiento.
Durante una verdadera y multitudinaria Fiesta popular, lei un cartel que estaba entre el público, en contra del Presidente.
El cartel expresaba un insulto a Javier Milei.
No debí leerlo. Más allá de que cientos de personas me pedían hacerlo.
No estuvo bien. Me considero una persona muy respetuosa. Y una profesional con fuertes convicciones que las hé dejado claras durante 40 años de profesión.
Por lo expresado y reflexionado durante el día, pido públicas disculpas a la Investidura Presidencial (independientemente si se lo merece o no) y a los organizadores de la Fiesta Nacional del Mate, que me dieron junto a una colega, la responsabilidad de conducir un Festival oficial.
Gracias a las miles de personas que me han apoyado. (Estoy en todas las redes sociales y en los principales medios nacionales por algo tan poco felíz). No me gusta esa exposición.
Gracias también a aquellas que, conociendo mi conciencia crítica, también me expresaron su postura.
No es retroceder en mi pensamiento. Está claro que ese pensamiento está y estará siempre en apoyo de lo nacional y popular y en defensa de la cultura.
Sin embargo, me hubiera gustado hacerme viral por otras ideas y convicciones fuertes que expresé durante el Festival y no por la lectura de un cartel que insultaba al primer mandatario.
Aclaro: No es temor. No es autocensura. Es coherencia con mis ideas. Así como soy profundamente crítica a los insultos del Presidente Milei a muchos argentinos, yo asumo que hice lo mismo y eso no va conmigo.
Dicho ésto, doy por terminado el tema y sus efectos. Gracias por todo, nuevamente.