Andrea Rincón denunció supuestos ritos satánicos en recitales y desató la polémica: “Compran almas”

Andrea Rincón lanzó duras acusaciones contra artistas de la música popular, a quienes señaló por realizar presuntos rituales durante sus shows y “comprar almas” a través de la música.

9 de Febrero de 2026
Señaló que los jóvenes que asisten a recitales “no están protegidos”.

La actriz Andrea Rincón volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras una entrevista con un canal de noticias en la que realizó fuertes declaraciones contra algunos músicos actuales, a quienes acusó de utilizar los recitales como espacios para prácticas espirituales oscuras y manipulación del público joven.

 

La artista dialogó con la periodista Pia Shaw y explicó que atraviesa un proceso personal marcado por una profunda búsqueda espiritual, desde la cual observa con preocupación el impacto de la música popular en las nuevas generaciones.

Durante la charla, Andrea Rincón sostuvo que muchos jóvenes que asisten a recitales “no están protegidos” y que, desde su mirada, ciertos cantantes se aprovechan de esa vulnerabilidad emocional y espiritual.

 

Un camino espiritual y fuertes cuestionamientos

En ese marco, la actriz fue más allá y apuntó directamente contra algunos exponentes de la escena musical actual, a quienes acusó de realizar rituales frente al público. “Hacen ritos satánicos en los recitales, están comprando almas con la música”, afirmó sin titubeos.

Uno de los nombres mencionados fue el del cantante Milo J, a quien vinculó con un supuesto rito umbanda durante un show. “Claramente Milo J está totalmente poseído. Le meten cosas a la gente con la música. En un recital metió un ‘santo’ y después lo empezó a acuchillar; claramente no es un santo bueno”, sentenció.

 

“Hoy no me interesa que digan que estoy loca”

Lejos de retractarse, la actriz dejó en claro que ya no teme ser cuestionada públicamente por expresar sus creencias. Según explicó, durante mucho tiempo evitó hablar por miedo a la exposición mediática y al juicio ajeno.

“Fue una liberación. Hoy no me interesa que digan que estoy loca, porque claramente está todo a la vista”, concluyó, reafirmando su postura y su decisión de hablar sin filtros.

Andrea Rincón Milo J música popular ritos
