Con la presencia de figuras como Emilia y Tini, Lizardo Ponce celebró su exclusivo cumpleaños

REDACCIÓN ELONCE
Lizardo Ponce celebró su cumpleaños con una exclusiva fiesta en la costanera de la ciudad de Buenos Aires que reunió a figuras del espectáculo y las redes sociales, con la presencia destacada de Tini y la entrerriana Emilia Mernes.
Lizardo Ponce celebró su cumpleaños este sábado con un multitudinario evento en una exclusiva discoteca de la costanera de la ciudad de Buenos Aires. Fiel a su estilo personal y a su identidad como influencer, el festejo se transformó en una de las reuniones más comentadas del fin de semana dentro del ambiente artístico y digital.
La noche estuvo marcada por una estética definida: el look total black como señal de estilo y sofisticación. La consigna fue respetada por la mayoría de los invitados, generando una puesta en escena homogénea y elegante que acompañó una velada atravesada por la música, el baile y los encuentros entre amigos.
Entre las presencias más destacadas se encontró Tini, quien se sumó al festejo y acaparó miradas a lo largo de la noche. Su aparición reforzó el perfil de alto impacto del evento y confirmó el estrecho vínculo que mantiene con el cumpleañero dentro del circuito artístico joven.
Invitadas estelares y una noche de alto perfil
Otra de las figuras que sobresalió fue la entrerriana Emilia Mernes, quien acompañó a Lizardo Ponce tanto en la celebración principal como en el festejo previo más íntimo. Su presencia aportó glamour y cercanía a un cumpleaños que combinó exposición pública y momentos personales.
El evento reunió a influencers, artistas y personalidades del espectáculo, consolidando a Ponce como uno de los anfitriones más convocantes de su generación. La pista de baile fue uno de los puntos centrales de la noche, con una ambientación pensada para potenciar la experiencia de los invitados.
La elección del lugar, la música y la estética general reforzaron el carácter exclusivo de la celebración, que se desarrolló sin contratiempos y se extendió hasta altas horas de la madrugada.