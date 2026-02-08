Rugen los motores del Turismo Nacional en Paraná: este domingo se corren las finales

La temporada 2026 del Turismo Nacional se inició este fin de semana en el autódromo de Paraná, con el desarrollo de las series de las Clases 3 y 2, en una jornada que confirmó el buen parque automotor y dejó definidas las grillas para las finales de este domingo.

En la Clase 3, Facundo Chapur se adjudicó la primera serie y ratificó el potencial del Honda Civic del Larrauri Racing, con el que el sábado había logrado la pole position. El cordobés largó desde el primer lugar y, si bien en la partida vio amenazado su liderazgo, se afirmó rápidamente al frente del pelotón y se impuso sin sobresaltos.

Chapur consiguió así su 37º triunfo parcial en la categoría y le devolvió a Honda una victoria en series luego de un año y medio, ya que la marca no ganaba una batería desde julio de 2024 en San Nicolás. José Manuel Urcera, con Ford Focus, finalizó segundo a 1s848 del ganador, mientras que el tercer puesto quedó para Sebastián Gómez, a apenas 0s396 del piloto del GR Competición.

Turismo Nacional en Paraná (foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

En la Clase 2, la primera serie fue para Tomás Vitar, quien con un Nissan March marcó un tiempo de 8’04”788. Segundo terminó Lucas Petracchini, con Toyota Yaris, a 1,562, y tercero fue Santino Balerini, con Peugeot 208, a 1,857. Detrás se ubicaron Exequiel Bastidas, Renzo Blotta, Nicolás Posco, Braian Reinoso, Daniel Costa Sánchez, Juan Martín Eluchans, Pablo Collazo y Bautista Roqueta.

La segunda batería quedó en manos de Francisco Coltrinari, con Peugeot 208, quien registró 8’04”838. Lo escoltaron Maxi Bestani, con Chevrolet Ónix, a 2,241, y Felipe Martini, con Volkswagen Gol, a 2,700. Luego finalizaron Juan Ignacio Canela, Marcelo Guevara, Andrés Calderón, Santiago Robledo, Diego Casáis, Franco Bodratto Mionetto, Damián Kirstein y Martín Mura.

En la tercera serie, el triunfo fue para Valentino Quatrocchi, con Toyota Yaris, con un tiempo de 8’06”566. Pablo Grippo terminó segundo, también con Yaris, a 1,455, y Juan Pablo Pastori fue tercero, con Chevrolet Ónix, a 2,031. Más atrás arribaron Bruno Pace, Marcos Fernández, Martín Leston, José Luis Arrate, Sergio Fernández, Agustín Bonomo y Juan Eduardo Kreitz.

Con estos resultados, Tomás Vitar y Francisco Coltrinari largarán la final de la Clase 2 desde la primera fila, en una definición que se disputará este domingo y marcará el inicio formal del campeonato 2026 del Turismo Nacional. (con información de Campeones y Última Vuelta)