Federal vibró con una multitudinaria noche chamamecera y homenajes históricos

La ciudad de Federal volvió a vestirse de fiesta este sábado con una multitudinaria jornada del Festival Nacional del Chamamé, que reunió a miles de personas en una noche cargada de música, danza e identidad cultural. El público acompañó con entusiasmo cada presentación, consolidando una vez más al evento como uno de los encuentros chamameceros más importantes del país.

Festival Nacional de Chamamé (foto Elonce)

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue la entrega del Cachencho de Bronce al maestro Mateo Villalba, en el marco de la 51ª edición del festival. Tras muchos años, su nombre volvió a resonar en el escenario Ernesto Montiel, despertando una ovación marcada por la emoción, la memoria y el orgullo chamamecero. El reconocimiento significó un homenaje a una vida dedicada al chamamé y a la identidad del norte entrerriano.

La noche avanzó al ritmo del acordeón de Manuel Cruz y su conjunto Estampa Correntina, mientras que artistas de renombre aportaron su impronta al latido chamamecero que se vive en Federal. Pasaron por el escenario Silvia Tejeira, Monchito Merlo, Florencia De Pompert, Juan Carlos Mansilla, Uco Gómez, Rubén Rodríguez, Rolando Altamirano y Julio Layoy, entre otros, con estilos propios pero unidos por una misma raíz musical.

Monchito Merlo celebró "una noche apoteótica" en Federal

La multitud acompañó con entusiasmo la presentación de Monchito Merlo, en una jornada que fue calificada como “apoteótica” por el chamamecero. El músico regresó al escenario Ernesto Montiel un sábado, algo que no ocurría desde hacía más de 12 años, debido a compromisos asumidos con antelación en otras provincias. “Verdaderamente fue muy lindo, estamos todo el conjunto muy contentísimos”, expresó a Elonce tras su actuación .

Merlo destacó especialmente la fuerte presencia de público joven, niños y adolescentes que se acercan al chamamé y lo sienten como propio. “Es impresionante ese movimiento humano que se ha dado en los últimos años. Eso es el legado que recibimos de los grandes: Tarragó Ros, Ernesto Montiel, Tránsito Cocomarola, Isaco Abitbol, Mario Millán Medina”, señaló, recordando a los referentes históricos del género.

En ese sentido, subrayó que ese legado hoy se refleja en las nuevas generaciones. “Es innumerable la cantidad de intérpretes, músicos, bandoneonistas, acordeonistas y cantores. Gurises de 10 años para adelante, y algunos incluso más chicos, ya andan tocando. Es algo impresionante”, afirmó.

Al referirse a las emociones vividas sobre el escenario mayor, Merlo aseguró que la sensación fue la misma que experimentó décadas atrás. “Es el mismo amor que sentí hace 35 o 40 años cuando venía acá. Ese amor de la gente sigue intacto”, sostuvo, al tiempo que recordó con emoción a colegas que ya no están, como Raúl Barboza, fallecido recientemente.

El músico remarcó además el carácter especial que tiene Federal dentro del circuito chamamecero. “Federal tiene algo sagrado que en otros lugares no hay. La gente viene de distintos puntos del país y también del exterior. Hoy me encontré con brasileños y chilenos, amantes de nuestra música”, contó.

Finalmente, Merlo definió al festival como una experiencia que trasciende lo musical. “Tiene algo que hace sollozar, que da fuerza al alma y al espíritu. Eso es Federal”, concluyó el chamamecero, en una noche que reafirmó al Festival Nacional del Chamamé como un símbolo de identidad y encuentro cultural.

"Federal es chamamé"

También se destacó la participación de Francisco Cuestas, quien dialogó con Elonce y remarcó la importancia del festival como espacio de encuentro cultural. “Con nuestro género, también compartiendo una fiesta como esta con tanta gente que viene de todo el país a disfrutar de la cultura entrerriana”, expresó. “Uno dice chamamé y dice Federal, sin duda tiene una identidad muy fuerte en todo el país”, añadió.

El músico valoró además la intensidad con la que se vive el festival durante todo el día y la convivencia entre el chamamé y la chamarrita. “Entre Ríos tiene esta hermandad musical y nosotros venimos con nuestra impronta, mostrando esa herencia”, explicó. Cuestas recordó sus primeras participaciones en el festival junto a su padre y su tío, "Los Hermanos Cuestas", y aseguró que Federal ocupa un lugar especial en su historia personal y artística.

La jornada reafirmó al Festival Nacional del Chamamé como un espacio de identidad, encuentro y transmisión cultural, donde artistas consagrados y nuevas generaciones se unen para mantener viva una expresión que atraviesa generaciones y fronteras provinciales. Federal volvió a vibrar con la música del litoral, en una noche que quedará grabada en la memoria del público chamamecero.