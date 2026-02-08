Escuela de Lucas Norte realizó una nueva edición del Festival del Gurí Campero

La Escuela Rural Nº109 Granaderos de San Martín, ubicada en el departamento Villaguay, llevó adelante con gran éxito la octava edición de este festival bajo el lema Lucas Norte le canta a su pago.
La Escuela Rural Nº109 "Granaderos de San Martín", ubicada en el departamento Villaguay, llevó adelante con gran éxito la octava edición de este festival bajo el lema Lucas Norte le canta a su pago. La propuesta contó con una amplia participación de la comunidad educativa y vecinos de la región.
La institución, situada sobre la ruta provincial Nº20, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Villaguay, desarrolló esta iniciativa en el marco de su Proyecto Educativo Institucional, atendiendo a los lineamientos establecidos por la normativa educativa vigente. El festival se inscribe como un proyecto de carácter cultural orientado a la promoción, el fortalecimiento y la resignificación de la identidad cultural, las tradiciones populares y el patrimonio inmaterial de la comunidad.
En tanto institución formadora y garante del derecho social a la educación, la escuela asume la responsabilidad de generar propuestas pedagógicas que articulen los saberes escolares con el contexto sociocultural en el que se encuentra inserta. En este sentido, el Día de la Tradición constituye una fecha significativa del calendario escolar, que habilita el abordaje transversal de contenidos vinculados a la identidad nacional, la historia local y regional, las expresiones culturales y la participación comunitaria.
El enlace con el Festival del Gurí Campero permitió ampliar el alcance pedagógico del proyecto, favoreciendo instancias de aprendizaje situado, participación interinstitucional y construcción colectiva de saberes, reconociendo que los procesos educativos trascienden el aula y se fortalecen en los espacios culturales y comunitarios.
La propuesta contempló el desarrollo de una Jornada Educativa Cultural, con actividades vinculadas a la música, la danza, la poesía popular, el fogón criollo, los juegos tradicionales y la gastronomía típica, promoviendo el encuentro intergeneracional, la inclusión, el respeto por la diversidad cultural y el sentido de pertenencia.
El docente de personal único de la institución, Ramón Fernández, destacó la importancia del evento para la comunidad: "La escuela está en el medio del monte, y las escuelas son parte de la comunidad. Queremos dejarle algo también a nuestro pago".
Asimismo, explicó que el Festival del Gurí Campero surgió por iniciativa de un grupo de personas comprometidas con la comunidad -docentes, estudiantes, exalumnos, vecinos y familias del distrito- con el objetivo de crear un espacio cultural que trascendiera las tradicionales jineteadas y pusiera en valor la música, la danza y las expresiones artísticas propias de la región. Con el paso de los años, el festival se consolidó como un evento popular, familiar y participativo, convirtiéndose en un punto de referencia cultural del departamento Villaguay.