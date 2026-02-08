Un guardavidas colocó una red para frenar ataques de palometas en playa de Victoria

Un guardavidas de Victoria implementó una medida preventiva para reducir el riesgo de ataques de palometas en las playas de la ciudad de las siete colinas, donde desde el inicio de la temporada estival se registraron entre 40 y 50 casos de mordeduras a bañistas.

Se trató de una iniciativa personal del guardavidas Alejandro Martin, quien adquirió una malla de aproximadamente 100 metros de largo por dos metros de ancho con el objetivo de colocar una red de contención en el agua y evitar el ingreso de estos peces a la zona habilitada para los bañistas. La efectividad del mecanismo será evaluada con el correr de los días.

La situación generó preocupación en la comunidad y motivó la intervención de las autoridades sanitarias. Desde el Hospital Fermín Salaverry recordaron que “existen carteles en las distintas playas donde está prohibido bañarse, los cuales tienen como objetivo cuidar la salud y prevenir accidentes”, remarcaron.

Ataques y medidas de emergencia

Entre los casos registrados, se informó que una persona sufrió una lesión en un dedo del pie, con pérdida de una porción de tejido, aunque sin llegar a una amputación. El episodio derivó en la evacuación preventiva de los turistas, la colocación de bandera roja y un llamado urgente a extremar las medidas de seguridad en la zona costera.

Prevención en la costa de Victoria (foto Radio Victoria)

Los responsables de los paradores insistieron en la necesidad de respetar las indicaciones de los guardavidas y evitar el ingreso al agua en sectores no habilitados, especialmente en jornadas de altas temperaturas.

Presencia habitual en el río

Desde el punto de vista biológico, especialistas explicaron que la presencia de palometas en el río Paraná no es un fenómeno excepcional. Estos peces carnívoros, pertenecientes a la familia de las pirañas, habitan el río durante todo el año, aunque su actividad aumenta en períodos de calor intenso.

Prevención en la costa de Victoria (foto Radio Victoria)

Las palometas suelen desplazarse en cardúmenes y prefieren aguas de baja profundidad. Factores como la elevada temperatura del agua, la bajante del río y la menor disponibilidad de alimento natural favorecen su acercamiento a la costa, incrementando el riesgo de contacto con las personas.

No obstante, se aclaró que su conducta no es agresiva de manera permanente ni indiscriminada. Se trata de un comportamiento oportunista, asociado a estímulos como movimientos bruscos en el agua, estrés ambiental o la presencia de restos orgánicos, lo que puede derivar en mordeduras puntuales.

Mientras se aguarda conocer los resultados de la red instalada, las autoridades reiteraron el pedido de prudencia y de cumplimiento estricto de las medidas de prevención vigentes en las playas.