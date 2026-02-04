Ataques de palometas en arroyos y ríos: "El calor, la humedad y la bajante influyen en su aparición"

Desde el inicio del verano, se registraron más de 45 mordeduras de palometas en ríos y arroyos de la provincia.

Germán González, técnico en Emergencias Médicas, dijo a Elonce que “las palometas son depredadores naturales y los humanos ingresan en su hábitat. En ese contexto, se sienten amenazados por factores que los propios seres humanos están modificando”.

Indicó que hay tres factores fundamentales que deben tenerse en cuenta al momento de ingresar a un curso de agua en esta época: el calor, la humedad y la bajante. Consultado sobre si esas condiciones están presentes actualmente, confirmó que “sí”.

Una vez identificados esos tres factores, es fundamental saber que “no se debe ingresar a bañados, arroyos ni lagunas, ni para bañarse ni para intentar cruzarlos”.

En cambio, diferenció: “Si hablamos del río sí se puede ingresar, porque da una ventaja por la gran cantidad de agua que tiene, pero siempre respetando un horario determinado”. González indicó que entre las 12 del mediodía y las 17 se puede ingresar al río. Fuera de ese horario, se pueden presentar inconvenientes por la presencia de palometas.

Ante la consulta sobre por qué ese horario es el recomendado, explicó que “el calor, la humedad excesiva y la bajante del río generan un cambio en el comportamiento de las palometas. Cuando baja el río, hay mayor concentración de peces y para las palometas es fundamental alimentarse. Sin embargo, cuando el agua está muy calurosa y con poco oxígeno, las palometas se atontan, debido justamente a la falta de oxígeno, y cambian su comportamiento”.

Señaló que “colocar mallas protectoras o redes para que no lleguen las palometas es muy costoso y muy difícil, ya que el río es muy cambiante, sube y baja, ingresan troncos al boyado, carnada de pescadores, anzuelos y otros elementos, lo que hace casi imposible mantener estos sistemas limpios y en condiciones”.

En relación a las personas que practican deportes náuticos, como el SUP, González habló desde su experiencia personal, mencionando que da canotaje y natación en el Club Náutico de Villa Urquiza y que fue guardavidas durante 10 años en ese lugar. Recomendó simplemente tener en cuenta el horario. Señaló que “en playas con guardavidas, ante un accidente, ellos deben avisar y sacar a la gente del agua. En lugares sin guardavidas, si alguien quiere ingresar a refrescarse, debe hacerlo únicamente entre las 12 y las 17, teniendo en cuenta que fuera de ese horario pueden darse ataques de palometas”.

En cuanto al tratamiento ante una mordedura, González detalló que “lo primero que hay que hacer es hacer presión sobre la herida, con una gasa o, si no se dispone de una, con una remera u otro elemento limpio. Luego se debe desinfectar con agua oxigenada o pervinox. Si la herida es grande o arde mucho, se debe evaluar concurrir a un centro de salud o consultar a un médico, ya que se necesitará medicación específica”. También fue enfático en lo que no debe hacerse: “no realizar torniquetes, no colocar sal, no poner barro ni arena en la herida. Únicamente presión, desinfección y consulta médica si el dolor persiste o la herida es importante”. Elonce.com