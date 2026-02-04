El Club Paraná venderá choripanes en la Fiesta Nacional del Mate: “Tenemos un gran asador”

El Club Paraná se prepara para tener presencia activa en uno de los eventos más convocantes del calendario local. La institución formará parte del patio gastronómico de la 35ª Fiesta Nacional del Mate, donde ofrecerá choripanes y bebidas con la meta de reunir fondos que luego serán destinados al funcionamiento cotidiano y a mejoras edilicias.

La propuesta integra a 42 entidades deportivas de la ciudad, cada una con un menú específico. En ese marco, la participación del Club Paraná se apoyará en el trabajo de dirigentes, socios y voluntarios que ya organizan la logística para atender al público durante las noches del festival.

Trabajo colectivo y objetivo solidario

Lautaro Rodríguez, tesorero de la institución, explicó que la iniciativa representa una oportunidad importante para el deporte barrial. “Estamos con muchas ganas y entusiasmo. Es una oportunidad que nos brinda la Municipalidad para poder trabajar y generar recursos que siempre le vienen bien a los clubes”, señaló.

Además, remarcó el compromiso del grupo humano que estará al frente del puesto gastronómico. “Tenemos un gran asador preparado, gente que va a cocinar y vender. Siempre se destaca el equipo que se arma para estas actividades”, comentó.

Lautaro Rodríguez, tesorero del Club Paraná. Foto: Elonce.

El menú estará centrado en los tradicionales choripanes, aunque también incluirá bebidas y otras opciones para acompañar. La idea es ofrecer una alternativa accesible para quienes asistan al predio y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo con la comunidad.

Antecedentes y destino de lo recaudado

No será la primera experiencia de este tipo para la entidad. Rodríguez recordó que ya participaron el año pasado y que el balance fue positivo. “Fue muchísimo trabajo, pero el resultado fue muy bueno. Todo lo que se junta se reinvierte en el club”, afirmó.

Según explicó, los ingresos suelen destinarse a tareas de mantenimiento, reparaciones y mejoras de infraestructura. “Los gastos en un club son constantes. Siempre hay algo para arreglar o mejorar, así que estos eventos ayudan mucho”, agregó.

En la actualidad, el Club Paraná atraviesa la temporada de verano con sus piletas habilitadas y avanza en la organización del calendario deportivo, con pruebas y entrenamientos de fútbol en distintas categorías. Desde la dirigencia entienden que cada actividad extra resulta clave para sostener el crecimiento.

Con ese objetivo, convocan a vecinos y asistentes de la fiesta a acercarse al puesto, colaborar y acompañar el trabajo de una institución que apuesta a seguir consolidándose dentro del deporte local.