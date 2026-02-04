El dólar oficial cerró el miércoles sin cambios a $1465

En el segmento minorista, la cotización para la venta en el Banco Nación finalizó en $1.465. Con estos valores, el dólar tarjeta o turista, que incluye el recargo del 30% deducible de Ganancias, se posicionó en $1.904,50.
El dólar oficial retomó la dinámica alcista en el ámbito mayorista este miércoles 4 de febrero, luego de cortar el martes una racha de ocho subas al hilo.
Según se informó, el arranque del segundo mes del año encuentra al mercado financiero con bonos cerca de máximos, un Banco Central que continúa comprando divisas y un tipo de cambio que se mantiene claramente por debajo del techo de la banda de flotación.
Además, en ese marco, el dólar mayorista avanzó $1,5 (+0,10%) y cerró en $1.447,50 quedando a un 8,5% del límite superior de las bandas cambiarias. De este modo, la divisa terminó por debajo de los $1.450 en 14 de las últimas 15 jornadas.
En el segmento minorista, la cotización para la venta en el Banco Nación finalizó en $1.465. Con estos valores, el dólar tarjeta o turista —que incluye el recargo del 30% deducible de Ganancias— se posicionó en $1.904,50. Por su parte, en el promedio que realiza el BCRA la cotización fue de $1.465,92.
Mientras, los dólares financieros muestran un comportamiento mixto. El MEP cae 0,1% hasta $1.458,60, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanza apenas 48 centavos, a $1.493,52.
En el mercado informal, el dólar blue aumentó $5 hasta los $1.455. En el caso del dólar cripto, que cotiza las 24 horas, su valor es de $1.493,99, según Bitso.
Finalmente, en el mercado de futuros, la jornada estuvo marcada por una tendencia negativa, lo que refleja expectativas acotadas de corrección cambiaria en el corto plazo. Para abril, se espera un tipo de cambio de $1.545, mientras que para julio se lo proyecta en $1.652.