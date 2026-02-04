Agencia Nacional de Seguridad Vial: más de 2.000 alcoholemias positivas detectadas en enero

Durante el primer mes del año, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) controló un total de 537.019 vehículos en distintos puntos estratégicos del territorio nacional. Como resultado de estos operativos, se sancionó a 12.474 conductores por diversas faltas a la normativa vigente, muchas de ellas consideradas de alto riesgo.

El dato más relevante del informe difundido fue la detección de 2.002 alcoholemias positivas. Conducir bajo los efectos del alcohol continúa siendo una de las infracciones más graves y de mayor impacto en la siniestralidad vial, especialmente en períodos de alto flujo turístico como el verano.

Infracciones frecuentes y licencias retenidas

Además de los casos de alcohol al volante, los controles permitieron identificar 2.453 vehículos que circulaban sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), un requisito fundamental para garantizar condiciones mínimas de seguridad mecánica. A esto se sumaron 1.433 conductores que no utilizaban cinturón de seguridad, una conducta que incrementa considerablemente el riesgo de lesiones graves en caso de siniestro.

El relevamiento también arrojó 1.375 infracciones por falta de documentación obligatoria, 899 vehículos sin patente o con la patente tapada y 292 infracciones por exceso de velocidad. Estas conductas, reiteradas en los controles, forman parte de los principales factores de riesgo en la circulación vial.

Como consecuencia de estas faltas, los agentes de la ANSV retuvieron 3.493 licencias de conducir y 752 vehículos, medidas que buscan prevenir nuevos episodios de peligro y promover una conducción responsable.

Controles diarios

Los operativos de fiscalización se realizan todos los días en 39 puntos estratégicos distribuidos entre rutas nacionales y provinciales, autopistas y accesos a destinos turísticos. Estas acciones se llevan adelante de manera coordinada entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las provincias y los municipios, con el objetivo de reforzar la prevención y reducir la siniestralidad.