Retuvieron camioneta por adelantamientos indebidos en el Túnel Subfluvial: conductor sin licencia

Se registró una grave infracción de tránsito en el interior del Túnel Subfluvial, en el sentido Santa Fe – Paraná. El pasado 29 de enero, alrededor de las 12:30, el conductor de una camioneta Toyota Hilux realizó adelantamientos indebidos, invadiendo el carril contrario y circulando a alta velocidad, lo que representó un serio riesgo para la seguridad vial y la integridad de los usuarios.

Las maniobras fueron captadas por el sistema de videovigilancia del Túnel Subfluvial, lo que permitió que los inspectores apostados en la cabecera de Paraná interceptaran el vehículo. Durante el control, se constató que el conductor carecía de licencia habilitante para conducir, por lo que se labró el acta correspondiente.

Ante la gravedad del hecho, tomó intervención el Puesto Caminero de la Provincia de Entre Ríos, procediéndose a la retención del rodado y al inicio de las actuaciones legales pertinentes, aseguraron desde la administración del viaducto interprovincial.

Controles más estrictos para garantizar seguridad

La Comisión Administradora del Túnel Subfluvial destacó que se están profundizando los controles de tránsito para prevenir situaciones de riesgo. “Se trabaja en la aplicación de penalidades ejemplares para este tipo de infracciones, teniendo en cuenta que el Túnel Subfluvial es una vía de comunicación particular, sin banquinas y de difícil acceso ante siniestros viales”, explicaron.

El organismo remarcó que no se tolerarán conductas irresponsables que pongan en peligro la vida y la integridad de los usuarios del viaducto, recordando a los conductores la importancia de respetar las normas de tránsito y la señalización vigente.

Además, los controles se complementan con el monitoreo constante mediante cámaras y la presencia de inspectores en las cabeceras, asegurando una reacción inmediata ante infracciones o emergencias dentro del Túnel Subfluvial.