Paraná Recambio turístico

Detectaron un conductor con 1,15 gramos de alcohol en sangre en el puesto del Túnel Subfluvial

En el marco del recambio turístico y los controles que se realizan en el puesto camionero del Túnel Subfluvial, se detectó un conductor que quiso salir de Entre Ríos, con 1,15 gramos de alcohol en sangre.  

16 de Enero de 2026
Controles en el Túnel Subfluvial
Controles en el Túnel Subfluvial Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Alcoholemia positiva en el Túnel Subfluvial

El recambio turístico se desarrolla con un tránsito más moderado de lo esperado en el puesto caminero del Túnel Subfluvial, según indicaron autoridades policiales durante un operativo de control realizado este viernes. La situación estuvo influida por las condiciones climáticas, que redujeron el caudal de vehículos.

 

Desde el puesto caminero, la segunda Jefa Florencia Cabrera, informó a Elonce que hasta el mediodía se contabilizaron alrededor de 5.700 ingresos y 5.500 egresos.

 

De acuerdo a los controles realizados, la mayoría de los vehículos que atravesaron el túnel tenían como destino final Brasil, especialmente familias y grupos de jóvenes provenientes de Córdoba. En tanto, los entrerrianos que salieron de la provincia optaron principalmente por San Luis, Mendoza y también Córdoba, con un marcado movimiento durante el último fin de semana.

Controles en el Túnel Subfluvial ante el recambio turístico

Las autoridades recordaron que Entre Ríos funciona como provincia de paso para muchos viajeros que se dirigen a otros destinos turísticos, lo que explica el constante flujo vehicular por el enlace interprovincial.

 

Documentación obligatoria y controles

Cabrera reiteró la importancia de contar con toda la documentación exigida para circular. En los controles se solicita licencia de conducir vigente, DNI del conductor, cédula del vehículo, baliza y matafuego. La cédula y el seguro pueden presentarse de manera digital a través de la aplicación Mi Argentina o en formato PDF, aunque se recomendó llevarlos también en papel ante posibles fallas de conectividad de la app.

 

En relación a la verificación técnica, se recordó que la provincia emite una constancia sin costo, por orden de llegada y en cualquier horario, para quienes necesiten regularizar la situación del vehículo.

Alcoholemia y recomendaciones

Los controles de alcoholemia se realizaron de manera permanente, las 24 horas, tanto en los carriles de ingreso como de egreso. Durante la mañana del jueves, se detectó un caso positivo de una persona que salía de la provincia, con 1,15 gramos de alcohol en sangre, por lo que el vehículo fue retenido hasta que un conductor alternativo, con licencia habilitada y alcoholemia cero, se hizo cargo.

 

Desde el puesto caminero remarcaron que los controles son aleatorios y alcanzan a todo tipo de vehículos, incluidos autos, motos, camiones y colectivos. Además, señalaron que la mayoría de los conductores colabora y toma conciencia de la política de tolerancia cero vigente en la provincia.

 

Finalmente, las autoridades recomendaron circular con precaución, respetar las normas de tránsito, evitar viajar apurados y salir con tiempo para disfrutar del viaje de manera segura durante el recambio turístico. Elonce.com

Temas:

alcoholemia Túnel Subfluvial controles recambio turístico
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

