Se normaliza el suministro de agua tras cambio de bomba en Parque del Lago

REDACCIÓN ELONCE
Se normaliza el suministro de agua en zona este y sudeste luego del reemplazo de una electrobomba en el centro de distribución Parque del Lago, en Paraná. El restablecimiento fue progresivo y advirtieron posible turbiedad transitoria.
Se normaliza el suministro de agua en zona este y sudeste de Paraná tras el cambio de una electrobomba en el centro de distribución Parque del Lago, intervención que concluyó durante la jornada y permitió restablecer el servicio de manera gradual desde las primeras horas de la tarde.
Durante el desarrollo de los trabajos de renovación del equipamiento que interviene en la impulsión del agua potable hacia la red pública, en distintos barrios de esos sectores se registraron casos de baja presión e incluso falta de servicio.
La operación técnica requirió el vaciado total de la reserva del centro de distribución para poder concretar el reemplazo del sistema de bombeo y garantizar su correcto funcionamiento.
Posible turbiedad y recomendaciones
Finalizada la instalación de la nueva electrobomba, se produjo el reingreso de los flujos de agua provenientes de la planta potabilizadora Echeverría con el objetivo de llenar nuevamente la reserva, indispensable para inyectar el suministro a la red pública tanto en caudal como en presión.
Ese proceso generó la remoción de sedimentos acumulados en el fondo del tanque, lo que puede provocar una turbiedad transitoria del agua en algunos hogares de la zona este y sudeste de la ciudad.
Desde la Subsecretaría de Obras Sanitarias aclararon que esa turbiedad es inocua para la salud y recomendaron dejar correr el agua de la canilla durante algunos minutos hasta que recupere su transparencia habitual. Con el sistema ya operativo, el servicio comenzó a normalizarse de forma progresiva en todos los sectores alcanzados por la intervención.