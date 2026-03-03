Comenzaron las inscripciones a los cursos de idiomas en la FCECO: cinco propuestas, aranceles y becas

REDACCIÓN ELONCE
Comenzaron las inscripciones a los cursos de cinco idiomas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. La propuesta académica es abierta a toda la comunidad y con aranceles accesibles.
Comenzaron las inscripciones a los cursos de idiomas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La propuesta, impulsada por la Secretaría de Extensión Universitaria, vuelve a convocar a estudiantes y público en general interesados en formarse en lenguas extranjeras en un espacio que combina formación académica y actividades culturales.
En diálogo con Elonce, Luciano Basiliquiotis, representante del área, expresó: “Aquí funciona el Centro de Idiomas, que desde el año 2014 viene desarrollando sus actividades de manera ininterrumpida. Se dictan cinco idiomas: inglés, portugués, alemán, francés e italiano”.
El Centro actualmente cuenta con ocho docentes y alrededor de 500 estudiantes que cada año participan de las distintas propuestas.
Una propuesta abierta a toda la comunidad
La iniciativa no está destinada únicamente a estudiantes universitarios. Tal como se explicó durante la entrevista: “Son abiertos a toda la comunidad, para todas las edades mayores de 18 años o ingresantes del primer año que no hayan cumplido los 18. Se busca mucho en las personas mayores para seguir fortaleciendo con el trabajo cognitivo”.
En este contexto, las inscripciones ya están en marcha y se extenderán hasta el 8 de marzo, tanto de manera online a través de la página de la institución como presencial.
Inscripción, aranceles y nivelación
Sobre el proceso de inscripción se detalló: “El estudiante se inscribe al curso y empieza a abonar las cuotas todo online”.
Además, se indicó que quienes deseen ingresar a niveles superiores deberán rendir una instancia de evaluación: “A partir del 8 de marzo se realizan unos cursos nivelatorios para aquellos que pueden acceder a un nivel dos o un nivel superior”.
En cuanto a los costos, se aclaró: “Los aranceles van a depender del tipo de idioma elegido. La cuota está alrededor de 30.000 pesos. Para estudiantes regulares de la facultad, pueden solicitar una beca, con lo cual abonan el 50% de la cuota”.