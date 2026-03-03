 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Operativos de transporte en febrero

Entre Ríos: la CNRT controló 3.819 vehículos y labraron 70 actas en febrero

3 de Marzo de 2026
Operativos de transporte en febrero.
Operativos de transporte en febrero. Foto: (CNRT)

REDACCIÓN ELONCE

La CNRT realizó 3.819 controles a servicios de transporte de carga y pasajeros en Entre Ríos durante febrero. Detectaron 70 infracciones vinculadas a irregularidades en documentación, fallas mecánicas y falta de licencia de conducir.

Los controles de la CNRT en Entre Ríos durante febrero alcanzaron un total de 3.819 vehículos fiscalizados y 70 actas de infracción labradas en distintos puntos de la provincia. Los operativos fueron llevados adelante por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, en el marco de las tareas de supervisión del transporte de pasajeros y de cargas.

 

Según se informó oficialmente, de los 3.819 controles efectuados, 2.725 correspondieron a servicios de transporte de carga y 1.094 a servicios de transporte de pasajeros. Las infracciones detectadas estuvieron relacionadas principalmente con problemas en la lista de pasajeros, deficiencias mecánicas en las unidades y faltante de licencia de conducir.

 

Las cifras provinciales se integraron al balance nacional del organismo, que durante febrero contabilizó 69.573 controles en todo el país y un total de 1.291 actas de infracción, lo que reflejó el alcance federal del operativo de fiscalización.

 

Operativos en corredores estratégicos y pasos fronterizos

 

Desde el organismo nacional se precisó que los controles se efectuaron en corredores estratégicos y pasos fronterizos de la región, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

 

Los procedimientos alcanzaron tanto a servicios de transporte de pasajeros como de cargas, priorizando la protección de los usuarios y la prevención de riesgos en ruta. En cada inspección se verificó la documentación obligatoria, las condiciones técnicas de los vehículos y la habilitación de los conductores.

 

De esta manera, los controles de la CNRT en Entre Ríos durante febrero formaron parte de una política de fiscalización sostenida a nivel nacional, orientada a fortalecer la seguridad en el transporte automotor y asegurar estándares adecuados en la prestación del servicio.

