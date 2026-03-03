 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad En Avellaneda

Video: cedió el techo de una casa durante la madrugada y causó graves daños

El colapso ocurrió durante la madrugada en una vivienda ubicada en Villegas y General Molina. La estructura cedió de manera repentina y destruyó un vehículo estacionado en el ingreso. No hubo heridos y se investigan las causas del episodio.

3 de Marzo de 2026
Techo derrumbado.
Techo derrumbado. Foto: Redes.

El techo de una casa se derrumbó durante la madrugada de este martes en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda, y generó momentos de tensión entre los vecinos de la zona. El desprendimiento fue repentino y provocó importantes daños materiales, aunque no se registraron personas heridas.

 

 

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Villegas y General Molina. Según relataron habitantes del barrio, un fuerte estruendo interrumpió la tranquilidad de la noche y alertó a quienes viven en la cuadra. Al salir a la vereda, se encontraron con parte de la estructura superior de la vivienda reducida a escombros.

 

El vehículo quedó bajo los restos

 

Bajo los bloques de mampostería y vigas quedó atrapado un automóvil que estaba estacionado en el ingreso de la propiedad. El impacto fue tal que el techo del rodado resultó aplastado y sufrió daños totales.

 

Minutos después del colapso, llegaron al lugar Bomberos Voluntarios y efectivos policiales para verificar la situación y asistir a los ocupantes del inmueble. Las autoridades confirmaron que al momento del derrumbe no había personas en el sector afectado, lo que evitó consecuencias mayores.

 

 

Un vecino de la cuadra describió el momento a TN: “Se escuchó un ruido seco y después gritos. Cuando salimos, estaba todo cubierto de polvo”. El área fue cercada de forma preventiva mientras se realizaban las primeras inspecciones.

 

Investigan las causas del colapso

 

Si bien se aguarda el informe técnico oficial, las primeras hipótesis apuntan a un posible deterioro estructural de la construcción. No se descarta que la falta de mantenimiento y el desgaste de los materiales hayan debilitado la losa hasta provocar el desprendimiento.

 

 

Especialistas municipales trabajarán para determinar el estado general de la casa y evaluar si existe riesgo en propiedades linderas. En tanto, el tránsito en la zona permaneció restringido durante varias horas por razones de seguridad.

 

El hecho volvió a poner en foco la importancia de las revisiones edilicias periódicas, especialmente en inmuebles antiguos, donde el desgaste puede generar situaciones imprevistas como la ocurrida en esta casa de Sarandí.

Temas:

Avellaneda derrumbe Casa
